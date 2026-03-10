Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, εμπρηστική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Καφετέρια Άγιοι Ανάργυροι

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, εμπρηστική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές

Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, εμπρηστική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Φωτιά σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη.

Οι πρώτες ενδείξεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια καθώς μαρτυρίες κάνουν λόγο για άτομο ή άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν τη φωτιά.

Από τις φλόγες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Στο σημείο βρέθηκαν οχτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα που περιόρισαν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.


Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης