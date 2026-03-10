Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Φωτιά σε καφετέρια στους Αγίους Αναργύρους, εμπρηστική ενέργεια δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
Από τη φωτιά προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές
Φωτιά σε καφετέρια στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων ξέσπασε τα ξημερώματα σήμερα, Τρίτη.
Οι πρώτες ενδείξεις, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρηστική ενέργεια καθώς μαρτυρίες κάνουν λόγο για άτομο ή άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της καφετέριας και έβαλαν τη φωτιά.
Από τις φλόγες προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Στο σημείο βρέθηκαν οχτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα που περιόρισαν τη φωτιά πριν επεκταθεί σε παρακείμενα κτήρια.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε κατάστημα στους Αγίους Αναργύρους Αττικής. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 10, 2026
