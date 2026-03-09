Εργασίες στο διάδρομο του αεροδρομίου Χίου, ποιες πτήσεις θα γίνονται από την Πέμπτη 12 Μαρτίου
Εργασίες στο διάδρομο του αεροδρομίου Χίου, ποιες πτήσεις θα γίνονται από την Πέμπτη 12 Μαρτίου

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφέρει πως η λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» αλλάζει προσωρινά

Εργασίες στο διάδρομο του αεροδρομίου Χίου, ποιες πτήσεις θα γίνονται από την Πέμπτη 12 Μαρτίου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Με ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών θα εξυπηρετούνται οι πτήσεις στο αεροδρόμιο της Χίου, από το βράδυ της Πέμπτης, 12 Μαρτίου 2026, λόγω των εργασιών επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών του διαδρόμου.

Σε ανακοίνωσή της η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) αναφέρει πως η λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» αλλάζει προσωρινά, από την 12η Μαρτίου, και κατά τη διάρκεια των εργασιών της πρώτης φάσης, το αεροδρόμιο θα παραμείνει «επιχειρησιακά ανοικτό εξυπηρετώντας ελικοφόρα αεροπλάνα και περιορισμένο αριθμό θέσεων επιβατών, λόγω υιοθέτησης των απαραίτητων περιορισμών ασφαλείας».

Μάλιστα έχει ήδη εκδώσει σχετικό NOTAM για την πρώτη φάση των τεχνικών έργων, ενώ θα ακολουθήσουν και νέες αεροπορικές αγγελίες για τη δεύτερη και τρίτη φάση, που έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Τα εν εξελίξει έργα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, περιλαμβάνουν την επέκταση προς βορρά του διαδρόμου που τώρα έχει διαθέσιμο μήκος 1.511 μέτρα και όταν ολοκληρωθεί το έργο ο διάδρομος θα αποκτήσει μήκος 1.799 μέτρα. Οι εν λόγω εργασίες θα ενισχύσουν περαιτέρω το παρεχόμενο επίπεδο επιχειρησιακής ασφάλειας του αεροδρομίου και πραγματοποιούνται με στόχο να εξυπηρετούνται μεγαλύτεροι τύποι αεροσκαφών προς όφελος του επιβατικού κοινού και της τοπικής οικονομίας.
1 ΣΧΟΛΙΟ

