Σύλληψη 34χρονου για διακίνηση ναρκωτικών στον Άγιο Παντελεήμονα
Κατασχέθηκαν κοκαΐνη, κάνναβη και εξοπλισμός διακίνησης από διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε ως ορμητήριο
Συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου 7 Μαρτίου 2026 στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα ένας 34χρονος αλλοδαπός, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, μετά από επιχείρηση της αστυνομίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. είχαν συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη δράση του 34χρονου στη διακίνηση ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε διαμέρισμα στην περιοχή ως ορμητήριο. Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε και επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Ακολούθησε έρευνα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, σε συνεργασία με την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., τόσο στην κατοχή του όσο και στο διαμέρισμα που χρησιμοποιούσε.
Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:
477 γραμμάρια κοκαΐνης
50 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης
δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας
μία συσκευή πλαστικοποίησης
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
