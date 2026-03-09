Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη
Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στη λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.
Λόγω του τροχαίου η κίνηση είναι αυξημένη στην Αλίμου-Κατεχάκη από το ύψος της εξόδου της Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.
Δείτε live την κίνηση
