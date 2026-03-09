Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κίνηση Κίνηση τώρα

Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες

Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (9/3) στη λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν τραυματίες.

Λόγω του τροχαίου η κίνηση είναι αυξημένη στην Αλίμου-Κατεχάκη από το ύψος της εξόδου της Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Τροχαίο στην Αλίμου-Κατεχάκη, αυξημένη η κίνηση στο ρεύμα προς Ηλιούπολη


Δείτε live την κίνηση

