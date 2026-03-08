Μια συντονισμένη πρωτοβουλία ενημέρωσης και δράσης στο πεδίο που ενισχύει τη συνεργασία με την αγορά και στηρίζει τις θεσμικές πρωτοβουλίες
40χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο λιμάνι της Πρέβεζας
Τον άνδρα εντόπισαν διερχόμενοι μέσα στο νερό – Εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα από τις αρχές
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής ένας 40χρονος άνδρας στο λιμάνι της Πρέβεζας.
Σύμφωνα με το epiruspost.gr, διερχόμενοι αντιλήφθηκαν την παρουσία του άνδρα στο νερό και ειδοποίησαν άμεσα το Λιμενικό Σώμα και την Αστυνομία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις των αρχών, οι οποίες προχώρησαν στην ανάσυρσή του.
Ο 40χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής.
Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων ατύχημα ή αυτοχειρία, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να προκύψουν από τη νεκροψία-νεκροτομή.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
