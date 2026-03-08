Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη
Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη

Ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους

Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ στη Θεσσαλονίκη
Στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» σε κατάσταση μέθης μεταφέρθηκε χθες το βράδυ ανήλικος ημεδαπός έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Θεσσαλονίκη.

Ο 17χρονος ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύτηκε για προληπτικούς λόγους. Για την υπόθεση συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου ο 47χρονος συνιδιοκτήτης του καταστήματος διότι επέτρεψε την κατανάλωση αλκοολούχου ποτού στον ανήλικο.
