Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μεταφέρει στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλλιθέα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 13:15, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, διανομέας που οδηγούσε δίκυκλο παρέσυρε το παιδί, το οποίο φέρεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην προλάβει να αποφύγει τη σύγκρουση παρά την προσπάθεια φρεναρίσματος.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν πρώτες βοήθειες στον ανήλικο. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ωστόσο πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι κατά την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ βρισκόταν σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε διαγνωστικό έλεγχο.
Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.
Πηγή: kalitheapress.gr
