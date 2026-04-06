Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε το παιδί και το μεταφέρει στο νοσοκομείο

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Καλλιθέα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών και του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 13:15, στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Σπάρτης, διανομέας που οδηγούσε δίκυκλο παρέσυρε το παιδί, το οποίο φέρεται να πετάχτηκε αιφνιδιαστικά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να μην προλάβει να αποφύγει τη σύγκρουση παρά την προσπάθεια φρεναρίσματος.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα μοτοσικλέτα του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να παρέχουν πρώτες βοήθειες στον ανήλικο. Λίγη ώρα αργότερα, ασθενοφόρο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του παιδιού, ωστόσο πηγές από το νοσοκομείο αναφέρουν ότι κατά την παραλαβή του από το ΕΚΑΒ βρισκόταν σε καλή κατάσταση και υποβάλλεται σε διαγνωστικό έλεγχο.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση.

Πηγή: kalitheapress.gr

Thema Insights

Η διαφορετική προσέγγιση στο Broadband που βάζει την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά συνδεσιμότητας

Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

