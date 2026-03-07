Φρίκη στην Αχαΐα: Πρώην μαιευτήρας έβγαζε γυμνές φωτογραφίες τα εγγόνια του, είχε βίντεο με σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο 82χρονος συνελήφθη για πορνογραφία ανηλίκων - Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί σε σκληρούς δίσκους που διατηρούσε ο 82χρονος στο σπίτι του στο Ρίο, εντόπισαν χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων