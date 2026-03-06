Υπουργείο Εξωτερικών: 315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη από τη Μέση Ανατολή
Ακόμη δύο πτήσεις αναμένονται σήμερα από το Ομάν
Με επιτυχία και ασφάλεια ολοκληρώθηκαν χθες, Πέμπτη 5 Μαρτίου, οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών και μελών των οικογενειών τους από τη Μέση Ανατολή, υπό τον συντονισμό του υπουργείου Εξωτερικών. Στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών, η ελληνική διπλωματία και οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα για την ασφαλή επιστροφή των πολιτών στην πατρίδα τους.
Συγκεκριμένα:
- 91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους επαναπατρίστηκαν από το Άμπου Ντάμπι με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
- 101 Έλληνες πολίτες και τα μέλη των οικογενειών τους επέστρεψαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με την υποστήριξη της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.
- 10 Έλληνες πολίτες έφτασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ, μέσω της πόλης Τάμπα στην Αίγυπτο, συνοδευόμενοι από τον Γενικό Πρόξενο στα Ιεροσόλυμα.
Επιπλέον, 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.
Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή στους Έλληνες πολίτες που επηρεάζονται από την ένταση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Σήμερα Παρασκευή αναμένονται δύο πτήσεις από το Ομάν.
Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών ενεργοποιεί συνολικά δώδεκα (12) τηλεφωνικές γραμμές εκτάκτου ανάγκης για παροχή προξενικής αρωγής σε Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Έλληνες πολίτες δύνανται να καλούν στις τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685730 και προστίθενται στις ήδη διαθέσιμες +30 2103681000, +30 2103681730 και +30 2103681350.
Ειδικά, για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενεργοποιούνται πέντε (5) τηλεφωνικές γραμμές, οι οποίες αντιστοιχούν στον αριθμό +30 2103685700.
Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και στοιχεία επικοινωνίας Πρεσβειών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή
Ιράκ (Πρεσβεία Βαγδάτης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: + 964 7832584067
Email Πρεσβείας: gremb.bag@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/iraq
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/on8p3tQNUuf7xFsq9
Ιράν (Πρεσβεία Τεχεράνης)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +98 910 272 6477
Email Πρεσβείας: gremb.teh@mfa.gr /
Προξενικού Γραφείου: grcon.teh@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/tehran
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGlp76l1upPcU4qzlZeygJUkR3TTPhkQYj0TCejb9DfuTuvg/viewform
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Πρεσβεία Άμπου Ντάμπι)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +971 50 390 1820
Εmail Πρεσβείας: gremb.abd@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.abd@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/abu
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://forms.gle/yGUs6tkngnQGn3156
Ιορδανία (Πρεσβεία Αμμάν)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +962 79 569 3000
Email Πρεσβείας: gremb.amn@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.amn@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/amman
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/1fGKbRfDWfLI2v5Dvm86OMjIeCkfONKeOsA9tJVI35fU/viewform?edit_requested=true
Ισραήλ (Πρεσβεία Τελ Αβίβ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +972 54 681 7282
Email Πρεσβείας: gremb.tlv@mfa.gr
/Προξενικού Γραφείου: grcon.tlv@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/israel
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX6ioAB485QzBo_t3aY8DKSXUEJgUmzkXqgCP5hBCnIpoGrA/viewform
Γενικό Προξενείο στα Ιεροσόλυμα
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης:+972 52 303 2253
Email.: grgencon.jer@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/missionsabroad/jerusalem
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMbEqJH-dwwRUb8g98x7D8zedgYVAjeLid62KXpaJlJKDrYA/viewform
Κατάρ (Πρεσβεία Ντόχας)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +974 33 950 119
Εmail Πρεσβείας: gremb.doha@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.doha@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/doha
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW_zOb4Fb9nssFb-__Q94fXFZOYvJq__Zq8SBo-mZP9MwV4g/viewform
Κουβέιτ (Πρεσβεία Κουβέιτ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +30 6984 904699
Εmail Πρεσβείας: gremb.kuw@mfa.gr
/ Προξενικού Γραφείου: grcon.kuw@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/kuwait
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWZUTfDsMCtM2WxpnOAm7hXAggMH6MSxiTBr22N1IMV6BXQ/viewform?usp=dialog
Λίβανος (Πρεσβεία Βηρυτού)
Τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης: +961 71 593 659
Email Πρεσβείας: gremb.bei@mfa.gr
/ Προξενικού Γραφείου: grcon.bei@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/beirut
Μπαχρέιν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ
Ομάν - Αρμόδια η Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ
Σαουδική Αραβία (Πρεσβεία Ριάντ)
Τηλέφωνο Έκτακτης Ανάγκης: +966 50 609 0207
Εmail Πρεσβείας: gremb.ria@mfa.gr / Προξενικού Γραφείου: grcon.ria@mfa.gr
Website: https://www.mfa.gr/riyadh
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών, μονίμων κατοίκων Σαουδικής Αραβίας: https://forms.cloud.microsoft/r/y2JmYf2KnP
Πλατφόρμα Εγγραφής Ελλήνων Πολιτών που διαμένουν προσωρινά στη Σαουδική Αραβία: https://forms.cloud.microsoft/r/UwL9Sgp49i
