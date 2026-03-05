Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Διακίνηση ναρκωτικών Αστυνομία

Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας – «Πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το»

Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
6 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρή υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών αποκάλυψε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τρεις νεαροί άνδρες φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα προετοίμαζαν εμπρηστικές ενέργειες.

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού για υποθέσεις ναρκωτικών. Από τη φυλακή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καθοδηγούσε τους συνεργούς του στα Χανιά, δίνοντάς τους εντολές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.


Οι «εκτελεστές» στα Χανιά

Ως επιχειρησιακός βραχίονας της ομάδας εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες που κινούνταν στην περιοχή των Χανίων και της Σούδας.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να:
• παραλάμβαναν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
• τα μετέφεραν σε τρίτα πρόσωπα
• διατηρούσαν επαφές με άτομα του κυκλώματος
• εκτελούσαν εντολές που λάμβαναν από τον κρατούμενο

Κλείσιμο
Η επικοινωνία γινόταν κυρίως μέσω εφαρμογών που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ οι συνομιλίες αποκάλυψαν την πλήρη καθοδήγηση που ασκούσε ο κρατούμενος στους συνεργούς του.


Στόχος ακόμη και αστυνομικοί

Από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων προέκυψε ένα ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο.

Οι κατηγορούμενοι αντάλλασσαν φωτογραφίες αστυνομικών που είχαν συμμετάσχει στη σύλληψη του κρατούμενου, ενώ προσπαθούσαν να εντοπίσουν ακόμη και τις κατοικίες τους.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή αποτελούσε στάδιο προετοιμασίας πιθανής επίθεσης, καθώς στις συνομιλίες εμφανίζονται αναφορές σε εμπρηστικές ενέργειες αλλά και σε χρήση εκρηκτικών.


Η σύλληψη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.

Το βράδυ της 3ης Μαρτίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με δίκυκλο στα Χανιά.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους:
• ποσότητα κοκαΐνης
• ποσότητα κάνναβης
• κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες
• χρηματικό ποσό

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα γραφεία της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων όπου συνελήφθησαν.

Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα


Τα ευρήματα στις κατ’ οίκον έρευνες

Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων:
• αεροβόλα όπλα
• μαχαίρια και στιλέτα
• πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο
• ρόπαλο
• μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό
• μικροποσότητες ναρκωτικών

Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ενίσχυσε την εκτίμηση των Αρχών ότι η ομάδα προετοίμαζε εμπρηστικές ενέργειες.


Συνεχιζόμενη εγκληματική δράση

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και βίαιων επεισοδίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά:
• σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
• απόπειρα εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπους
• κατοχή εμπρηστικών υλών
• διακίνηση ναρκωτικών

Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.


Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας – «Πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το»

Σοκαριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί μέσα από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας Zangi.

Στους διαλόγους εμφανίζονται:
• ο Β.Τ. (23 ετών), φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης και κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού
• ο Ν.Π. (24 ετών), ένας από τους βασικούς συνεργούς του στα Χανιά

Ο Β.Τ. χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σκατίρης» στις συνομιλίες.


Διάλογος για μεταφορά χρημάτων

Σε μία από τις συνομιλίες ο κρατούμενος φαίνεται να δίνει εντολές για παραλαβή και μεταφορά χρημάτων.

Β.Τ.: «Από τον Ιντι;»
Ν.Π.: «Ε ναι ρε λα»
Β.Τ.: «500 πήρες;»
Ν.Π.: «300»
Β.Τ.: «Μίλα με τον Σαμπάν να του τα δώσεις αυτά μπρο»

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η συνομιλία αφορά χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας και τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλο άτομο του κυκλώματος.

Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα


Διάλογος για αστυνομικό

Σε άλλη συνομιλία, ο κρατούμενος στέλνει φωτογραφία αστυνομικού που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψής του.

Β.Τ.: «Να η μαϊμού»
Ν.Π.: «Μάλιστα, κοίτα δω κάτι μάγκες»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών θεωρείται στάδιο προετοιμασίας για πιθανή στοχοποίηση.


«Έλεγα να δείρουμε μπάτσους»

Σε ηχητικό μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει:

«Έλεγα χθες να δείρουμε μπάτσους ρε φίλε, έναν-δύο, μπας και ξέρουμε κάποια σπίτια…»

Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δείχνει ότι οι δράστες προσπαθούσαν να εντοπίσουν ακόμη και κατοικίες αστυνομικών.


«Πάρε κανένα δυναμίτη»

Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ο κρατούμενος δίνει ακόμη πιο ακραία οδηγία.

Β.Τ.: «Ρε μπρο πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το… εκεί που φτάσαμε καλύτερα το όνομα παρά το μάτι…»

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνομιλία αυτή δείχνει πρόθεση για χρήση εκρηκτικών σε βάρος στόχου.


Οι αρχές πρόλαβαν την επίθεση

Η ανάλυση των συνομιλιών, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες και την ανεύρεση εύφλεκτων υλικών, οδήγησε τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η ομάδα βρισκόταν σε στάδιο προετοιμασίας σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.

Η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας θεωρείται ότι απέτρεψε πιθανή επίθεση, καθώς οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν υλικά και να εντοπίζουν πιθανούς στόχους.
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το DEI College κατέθεσε αίτηση για παράρτημα ιδιωτικού Πανεπιστημίου στην Ελλάδα

Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης