Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας – «Πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το»
Σοβαρή υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να σχεδίαζε ακόμη και επιθέσεις σε βάρος αστυνομικών αποκάλυψε η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε, τρεις νεαροί άνδρες φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με δράση στη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ παράλληλα προετοίμαζαν εμπρηστικές ενέργειες.
Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ένας 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος στις φυλακές Κορυδαλλού για υποθέσεις ναρκωτικών. Από τη φυλακή, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, καθοδηγούσε τους συνεργούς του στα Χανιά, δίνοντάς τους εντολές μέσω διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας.
Ως επιχειρησιακός βραχίονας της ομάδας εμφανίζονται δύο νεαροί άνδρες που κινούνταν στην περιοχή των Χανίων και της Σούδας.
Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να:
• παραλάμβαναν χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών
• τα μετέφεραν σε τρίτα πρόσωπα
• διατηρούσαν επαφές με άτομα του κυκλώματος
• εκτελούσαν εντολές που λάμβαναν από τον κρατούμενο
Η επικοινωνία γινόταν κυρίως μέσω εφαρμογών που δυσκολεύουν την ταυτοποίηση των χρηστών, ενώ οι συνομιλίες αποκάλυψαν την πλήρη καθοδήγηση που ασκούσε ο κρατούμενος στους συνεργούς του.
Από την ανάλυση των κινητών τηλεφώνων προέκυψε ένα ακόμη πιο ανησυχητικό στοιχείο.
Οι κατηγορούμενοι αντάλλασσαν φωτογραφίες αστυνομικών που είχαν συμμετάσχει στη σύλληψη του κρατούμενου, ενώ προσπαθούσαν να εντοπίσουν ακόμη και τις κατοικίες τους.
Οι Αρχές εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή αποτελούσε στάδιο προετοιμασίας πιθανής επίθεσης, καθώς στις συνομιλίες εμφανίζονται αναφορές σε εμπρηστικές ενέργειες αλλά και σε χρήση εκρηκτικών.
Οι «εκτελεστές» στα Χανιά
Στόχος ακόμη και αστυνομικοί
Το βράδυ της 3ης Μαρτίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με δίκυκλο στα Χανιά.
Η σύλληψη από την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους:
• ποσότητα κοκαΐνης
• ποσότητα κάνναβης
• κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες
• χρηματικό ποσό
Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα γραφεία της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων όπου συνελήφθησαν.
Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους παρουσία δικαστικού λειτουργού.
Τα ευρήματα στις κατ’ οίκον έρευνες
Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων:
• αεροβόλα όπλα
• μαχαίρια και στιλέτα
• πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο
• ρόπαλο
• μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό
• μικροποσότητες ναρκωτικών
Η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ενίσχυσε την εκτίμηση των Αρχών ότι η ομάδα προετοίμαζε εμπρηστικές ενέργειες.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και βίαιων επεισοδίων.
Συνεχιζόμενη εγκληματική δράση
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά:
• σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
• απόπειρα εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπους
• κατοχή εμπρηστικών υλών
• διακίνηση ναρκωτικών
Η υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.
Σοκαριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί μέσα από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.
Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της δικογραφίας – «Πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το»
Οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας Zangi.
Στους διαλόγους εμφανίζονται:
• ο Β.Τ. (23 ετών), φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης και κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού
• ο Ν.Π. (24 ετών), ένας από τους βασικούς συνεργούς του στα Χανιά
Ο Β.Τ. χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σκατίρης» στις συνομιλίες.
Σε μία από τις συνομιλίες ο κρατούμενος φαίνεται να δίνει εντολές για παραλαβή και μεταφορά χρημάτων.
Διάλογος για μεταφορά χρημάτων
Β.Τ.: «Από τον Ιντι;»
Ν.Π.: «Ε ναι ρε λα»
Β.Τ.: «500 πήρες;»
Ν.Π.: «300»
Β.Τ.: «Μίλα με τον Σαμπάν να του τα δώσεις αυτά μπρο»
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η συνομιλία αφορά χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας και τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλο άτομο του κυκλώματος.
Σε άλλη συνομιλία, ο κρατούμενος στέλνει φωτογραφία αστυνομικού που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψής του.
Διάλογος για αστυνομικό
Β.Τ.: «Να η μαϊμού»
Ν.Π.: «Μάλιστα, κοίτα δω κάτι μάγκες»
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών θεωρείται στάδιο προετοιμασίας για πιθανή στοχοποίηση.
Σε ηχητικό μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει:
«Έλεγα να δείρουμε μπάτσους»
«Έλεγα χθες να δείρουμε μπάτσους ρε φίλε, έναν-δύο, μπας και ξέρουμε κάποια σπίτια…»
Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δείχνει ότι οι δράστες προσπαθούσαν να εντοπίσουν ακόμη και κατοικίες αστυνομικών.
Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ο κρατούμενος δίνει ακόμη πιο ακραία οδηγία.
«Πάρε κανένα δυναμίτη»
Β.Τ.: «Ρε μπρο πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το… εκεί που φτάσαμε καλύτερα το όνομα παρά το μάτι…»
Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνομιλία αυτή δείχνει πρόθεση για χρήση εκρηκτικών σε βάρος στόχου.
Η ανάλυση των συνομιλιών, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες και την ανεύρεση εύφλεκτων υλικών, οδήγησε τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η ομάδα βρισκόταν σε στάδιο προετοιμασίας σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.
Οι αρχές πρόλαβαν την επίθεση
Η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας θεωρείται ότι απέτρεψε πιθανή επίθεση, καθώς οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν υλικά και να εντοπίζουν πιθανούς στόχους.
