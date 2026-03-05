Από τον Κορυδαλλό έδινε εντολές για επιθέσεις σε αστυνομικούς στα Χανιά: Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα



Το βράδυ της 3ης Μαρτίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τους δύο νεαρούς να κινούνται με δίκυκλο στα Χανιά.Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή τους:• ποσότητα κοκαΐνης• ποσότητα κάνναβης• κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για τις επικοινωνίες• χρηματικό ποσόΟι δύο άνδρες οδηγήθηκαν στα γραφεία της Δίωξης Εγκλημάτων Χανίων όπου συνελήφθησαν.Ακολούθησαν έρευνες στις κατοικίες τους παρουσία δικαστικού λειτουργού.Οι αστυνομικοί εντόπισαν μεταξύ άλλων:• αεροβόλα όπλα• μαχαίρια και στιλέτα• πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο• ρόπαλο• μπιτόνια με εύφλεκτο υγρό• μικροποσότητες ναρκωτικώνΗ ύπαρξη εύφλεκτων υλικών ενίσχυσε την εκτίμηση των Αρχών ότι η ομάδα προετοίμαζε εμπρηστικές ενέργειες.Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει επανειλημμένα στο παρελθόν τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και βίαιων επεισοδίων.Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους αφορά:• σύσταση εγκληματικής οργάνωσης• απόπειρα εμπρησμού με κίνδυνο για ανθρώπους• κατοχή εμπρηστικών υλών• διακίνηση ναρκωτικώνΗ υπόθεση διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χανίων για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.Σοκαριστικές είναι οι συνομιλίες που κατέγραψαν οι αστυνομικοί μέσα από τα κινητά τηλέφωνα των κατηγορουμένων και περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση στα Χανιά.Οι συνομιλίες πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω της εφαρμογής επικοινωνίας Zangi.Στους διαλόγους εμφανίζονται:• ο Β.Τ. (23 ετών), φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης και κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού• ο Ν.Π. (24 ετών), ένας από τους βασικούς συνεργούς του στα ΧανιάΟ Β.Τ. χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο «Σκατίρης» στις συνομιλίες.Σε μία από τις συνομιλίες ο κρατούμενος φαίνεται να δίνει εντολές για παραλαβή και μεταφορά χρημάτων.Β.Τ.: «Από τον Ιντι;»Ν.Π.: «Ε ναι ρε λα»Β.Τ.: «500 πήρες;»Ν.Π.: «300»Β.Τ.: «Μίλα με τον Σαμπάν να του τα δώσεις αυτά μπρο»Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, η συνομιλία αφορά χρήματα που προέρχονται από δραστηριότητες της εγκληματικής ομάδας και τα οποία έπρεπε να μεταφερθούν σε άλλο άτομο του κυκλώματος.Σε άλλη συνομιλία, ο κρατούμενος στέλνει φωτογραφία αστυνομικού που είχε συμμετάσχει στην επιχείρηση σύλληψής του.Β.Τ.: «Να η μαϊμού»Ν.Π.: «Μάλιστα, κοίτα δω κάτι μάγκες»Σύμφωνα με τη δικογραφία, η αποστολή φωτογραφιών αστυνομικών θεωρείται στάδιο προετοιμασίας για πιθανή στοχοποίηση.Σε ηχητικό μήνυμα που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ο ένας από τους κατηγορούμενους αναφέρει:«Έλεγα χθες να δείρουμε μπάτσους ρε φίλε, έναν-δύο, μπας και ξέρουμε κάποια σπίτια…»Η αναφορά αυτή, σύμφωνα με τους αστυνομικούς, δείχνει ότι οι δράστες προσπαθούσαν να εντοπίσουν ακόμη και κατοικίες αστυνομικών.Σε άλλη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία ο κρατούμενος δίνει ακόμη πιο ακραία οδηγία.Β.Τ.: «Ρε μπρο πάρε κανένα δυναμίτη και ρίξ’ το… εκεί που φτάσαμε καλύτερα το όνομα παρά το μάτι…»Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η συνομιλία αυτή δείχνει πρόθεση για χρήση εκρηκτικών σε βάρος στόχου.Η ανάλυση των συνομιλιών, σε συνδυασμό με τα ευρήματα από τις κατ’ οίκον έρευνες και την ανεύρεση εύφλεκτων υλικών, οδήγησε τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι η ομάδα βρισκόταν σε στάδιο προετοιμασίας σοβαρής εγκληματικής ενέργειας.Η έγκαιρη επέμβαση της Αστυνομίας θεωρείται ότι απέτρεψε πιθανή επίθεση, καθώς οι κατηγορούμενοι είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν υλικά και να εντοπίζουν πιθανούς στόχους.