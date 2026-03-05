Ξεκίνησε ο πρώτος κύκλος Digital Wellbeing Online Classrooms από το Ίδρυμα Vodafone
Νέο Webinar από την OsteoStrong: Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση; Τι ρόλο παίζουν οι ορμόνες;
Τετάρτη 11/3 στις 18:00 - Η συζήτηση για τη βιολογική γήρανση και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στον τρόπο ζωής, στη φυσιολογία και στην ιατρική παρέμβαση μπαίνει στο επίκεντρο ενός νέου επιστημονικού webinar που αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της OsteoStrong για την προώθηση της υγιούς ζωής σε όλες τις φάσεις της ενήλικης ζωής.
Με κεντρικό τίτλο «Μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση μέσω της ρύθμισης των ορμονών;», η εκδήλωση φιλοξενεί τη Dr. Samone Zarabi, M.D., M.I.A., DipIBLM, γιατρό Ιατρικής του Τρόπου Ζωής και εμπνεύστρια συστημάτων εξατομικευμένης υποστήριξης υγείας και μακροζωίας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου (Τετάρτη) στις 18:00, στο κέντρο της OsteoStrong στην Χατζηγιάννη Μέξη 5 (περιοχή Χίλτον), ενώ θα μεταδοθεί και διαδικτυακά.
Για να δείτε το webinar on line, δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ
Για να παρακολουθήσετε το webinar δια ζώσης, δηλώστε συμμετοχή ΕΔΩ
Η ουσία της ομιλίας
Η συζήτηση γύρω από τη μακροζωία δεν αφορά πλέον μόνο τα γονίδια ή την «καλή τύχη». Η σύγχρονη ιατρική στρέφεται όλο και περισσότερο στη βιολογική ρύθμιση: στις ορμόνες, στη φλεγμονή, στον μεταβολισμό, στη μυϊκή και οστική υγεία.
Στο 1ο webinar της θεματικής ενότητας «Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;», η Dr. Samone Zarabi, M.D., M.I.A., DipIBLM ανοίγει έναν ουσιαστικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο διάλογο γύρω από ένα από τα πιο συζητημένα ερωτήματα της σύγχρονης ιατρικής:
Μπορούμε να επιβραδύνουμε τη γήρανση μέσω της ρύθμισης των ορμονών;
Η απάντηση ίσως δεν είναι αυτό που νομίζετε.
Τι πραγματικά συμβαίνει μετά τα 40;
Μετά την τέταρτη δεκαετία ζωής, παρατηρούνται φυσιολογικές μεταβολές σε βασικές ορμόνες, όπως τα οιστρογόνα, η τεστοστερόνη, η αυξητική ορμόνη και η DHEA. Ωστόσο, η πτώση των ορμονών δεν είναι το μόνο – ούτε πάντα το βασικό – αίτιο για:
• Απώλεια μυϊκής μάζας
• Μείωση οστικής πυκνότητας
• Αύξηση κοιλιακού λίπους
• Κόπωση και πνευματική θόλωση
• Διαταραχές ύπνου
Η Dr. Zarabi θα εξηγήσει γιατί η ορμονική θεραπεία δεν αποτελεί καθολική λύση και γιατί η «αντικατάσταση» χωρίς συνολική αξιολόγηση μπορεί να μην αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Ορμόνες, φλεγμονή και μεταβολισμός: Ένα αλληλένδετο σύστημα
Οι ορμόνες δεν λειτουργούν σε απομόνωση. Η αποτελεσματικότητά τους επηρεάζεται από:
• Τη χρόνια φλεγμονή
• Την ινσουλινοαντίσταση
• Την ποιότητα ύπνου
• Το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας
• Τη μυϊκή και οστική κατάσταση
Η ρύθμιση του ορμονικού άξονα έχει νόημα μόνο όταν το βιολογικό υπόστρωμα είναι «έτοιμο» να την υποστηρίξει.
Γι’ αυτό και πριν από οποιαδήποτε παρέμβαση, απαιτείται δομημένη αξιολόγηση τρόπου ζωής μέσω ενός επιστημονικού πλαισίου (LRAT), ώστε να αποτυπωθεί αντικειμενικά το ορμονικό και μεταβολικό προφίλ του ατόμου.
Πού συνδέεται η ορμονική ρύθμιση με την οστική και μυϊκή υγεία;
Η απώλεια μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς δείκτες βιολογικής γήρανσης.Η σύγχρονη προσέγγιση στη μακροζωία δεν εστιάζει απλώς στα επίπεδα των ορμονών στο αίμα, αλλά στο κατά πόσο ο οργανισμός διατηρεί:
• Λειτουργική μυϊκή δύναμη
• Σταθερό μεταβολισμό
• Υγιή οστική δομή
• Ανθεκτικότητα στο στρες
Σε αυτό το σημείο έρχεται να συμπληρώσει η μεθοδολογία της OsteoStrong.
OsteoStrong: Στρατηγική ενίσχυση της οστικής και μυϊκής ανθεκτικότητας
Η OsteoStrong εφαρμόζει μια εξειδικευμένη επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο οστεογονικής φόρτισης, βασισμένη στην αρχή ότι τα οστά και οι μύες ανταποκρίνονται σε στοχευμένα, υψηλής έντασης αλλά απολύτως ασφαλή μηχανικά ερεθίσματα.
Πρόκειται για σύντομες, εξατομικευμένες συνεδρίες κατά τις οποίες ενεργοποιείται το μυοσκελετικό σύστημα μέσω ειδικά σχεδιασμένων μηχανημάτων που επιτρέπουν στο σώμα να δεχθεί φορτίο με ελεγχόμενο και ασφαλή τρόπο — χωρίς κραδασμούς, χωρίς καταπόνηση αρθρώσεων και χωρίς κλασική «γυμναστική».
Η μεθοδολογία στοχεύει:
• Στη βελτίωση και διατήρηση της οστικής πυκνότητας
• Στην αύξηση της μέγιστης μυϊκής δύναμης
• Στην ενίσχυση της νευρομυϊκής συναρμογής
• Στη βελτίωση της στάσης σώματος και της ισορροπίας
• Στη μείωση του κινδύνου οστεοπενίας και οστεοπόρωσης
Σε αντίθεση με τη συμβατική άσκηση, η οστεογονική φόρτιση στοχεύει απευθείας στη βιολογική διέγερση των οστικών κυττάρων (οστεοβλαστών), στέλνοντας το «μήνυμα» στο σώμα ότι πρέπει να διατηρήσει — ή και να αυξήσει — τη δομική του ανθεκτικότητα. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τα 40, όταν η φυσιολογική μείωση ορμονών, όπως τα οιστρογόνα και η τεστοστερόνη, επηρεάζει άμεσα την οστική ανακατασκευή και τη μυϊκή μάζα. Η φυσική ενίσχυση του μυοσκελετικού συστήματος λειτουργεί ως κρίσιμος πυλώνας υποστήριξης κάθε ορμονικής στρατηγικής. Διότι ακόμη και όταν τα επίπεδα ορμονών ρυθμίζονται, αν το οστικό και μυϊκό υπόστρωμα δεν διεγείρεται λειτουργικά, τα αποτελέσματα παραμένουν περιορισμένα και συχνά παροδικά.
Η συνέργεια ανάμεσα στην εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση της Dr. Zarabi και τη στοχευμένη μηχανική διέγερση που εφαρμόζει η OsteoStrong αναδεικνύει ένα σύγχρονο, ολιστικό μοντέλο πρόληψης:
Ένα μοντέλο που δεν αντιμετωπίζει τη γήρανση ως αναπόφευκτη φθορά, αλλά ως διαδικασία που μπορεί να επιβραδυνθεί μέσα από στρατηγική ενίσχυση της βιολογικής ανθεκτικότητας — σε κυτταρικό, ορμονικό και μηχανικό επίπεδο.
Η OsteoStrong®έχει 4 κέντρα στη χώρα μας:
• Γλυφάδα (Γρ. Λαμπράκη 34, τηλ: 210 9647906)
• Αθήνα (Περιοχή Χίλτον, Χατζηγιάννη Μέξη 5, τηλ: 21 0729 8209)
• Μαρούσι (Γράμμου 73 τηλ: 2106179265)
• Θεσσαλονίκη (Εμπορικό κέντρο Πλατεία, Τσιμισκή 43, τηλ: 231 046 7490)
Κλείστε τη δική σας δοκιμαστική συνεδρία, να γνωρίσετε από κοντά τη μέθοδο OsteoStrong και να ανακαλύψετε πώς μπορείτε να επενδύσετε στην υγεία σας σήμερα.
Η γήρανση δεν είναι σίγουρα μόνο θέμα χρόνου!
Για όσους επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το σώμα τους, να αξιολογήσουν στρατηγικά τις επιλογές τους και να επενδύσουν ουσιαστικά στο μέλλον της υγείας τους, αυτή η συζήτηση είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα.
