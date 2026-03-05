Νέο Webinar από την OsteoStrong: Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση; Τι ρόλο παίζουν οι ορμόνες;

Τετάρτη 11/3 στις 18:00 - Η συζήτηση για τη βιολογική γήρανση και πώς αυτή μπορεί να επηρεαστεί από αλλαγές στον τρόπο ζωής, στη φυσιολογία και στην ιατρική παρέμβαση μπαίνει στο επίκεντρο ενός νέου επιστημονικού webinar που αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών της OsteoStrong για την προώθηση της υγιούς ζωής σε όλες τις φάσεις της ενήλικης ζωής.