Santander για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανεβάζει την τιμή-στόχο με ώθηση από τις οδικές παραχωρήσεις
Η αναβάθμιση της τιμής-στόχου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ αντανακλά ισχυρές ταμειακές ροές, δυναμικές παραχωρήσεις και απομόχλευση, ενώ η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά βασικά περιουσιακά στοιχεία, αφήνοντας περιθώρια περαιτέρω ανόδου
Η εικόνα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επαναξιολογείται ανοδικά, καθώς τα βασικά του μεγέθη ενισχύονται και οι ταμειακές ροές γίνονται πιο προβλέψιμες, οδηγώντας σε νέα αποτίμηση από την αγορά.
Σε αναβάθμιση της τιμής-στόχου της μετοχής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 53 ευρώ από 49 ευρώ προχώρησε η Santander, αντανακλώντας τη βελτιωμένη λειτουργική απόδοση, την ενισχυμένη ορατότητα των ταμειακών ροών και την καλύτερη του αναμενομένου επίδοση των παραχωρήσεων, με αιχμή την Αττική Οδό. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο στην αναθεώρηση διαδραματίζει η σταδιακή αλλά ταχεία ενίσχυση του ισολογισμού.
Σύμφωνα με την εκτίμηση του διεθνούς οίκου, οι οδικές παραχωρήσεις συνιστούν τον βασικό πυλώνα δημιουργίας αξίας για τον Όμιλο, καλύπτοντας περίπου το 53% της εύλογης αξίας των ιδίων κεφαλαίων και το 75% της συνολικής επιχειρηματικής αξίας.
