Κάηκαν 3 ΙΧ σε κεντρικό δρόμο της Κυψέλης, επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Η φωτιά, που έχει τεθεί υπό έλεγχο, ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Μεγίστης στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης 15/4 στην οδό Μεγίστης στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά ξεκίνησε από ένα βανάκι, το οποίο ήταν παρκαρισμένο στον δρόμο και τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η πυρκαγιά επεκτάθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα να πάρει φωτιά ακόμη ένα αυτοκίνητο, καθώς και ένα μηχανάκι που βρίσκονταν σταθμευμένα στο σημείο.



Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, που έσπευσαν στην περιοχή για να σβήσουν τη φωτιά και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

