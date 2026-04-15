Νέο χτύπημα σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, άγνωστοι έσπασαν τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα
Τα αυτοκίνητα βρέθηκαν με σπασμένα παρπρίζ και με φθορές σε άλλα σημεία
Άγνωστοι προκάλεσαν ζημιές σε τουλάχιστον επτά αυτοκίνητα σε χώρο στάθμευσης κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα οχήματα που ήταν στα σταθμευμένα επί της οδού Σενετάκη βρέθηκαν με σπασμένα παρπρίζ και με φθορές σε άλλα σημεία, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση και αγανάκτηση.
Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία, ωστόσο, οι δράστες είχαν τραπεί σε φυγή. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες μέρες εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης ενοικιαζόμενων οχημάτων στο Ηράκλειο, θέτοντας σε επιφυλακή τις αρχές.
Πηγή: cretalive
