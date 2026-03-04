Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Θεσσαλονίκη: 17χρονος ξυλοκόπησε συνομήλικο του σε τουαλέτες σχολείου
Kίνητρο της επίθεσης φαίνεται ότι ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας
Θύμα άγριας επίθεσης από συνομήλικό του έπεσε ένας 17χρονος μαθητής σε σχολείο της Θεσσαλονίκης.
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, εντός σχολικού ωραρίου και κατά τη διάρκεια διαλείμματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος ακολούθησε το θύμα στις τουαλέτες, όπου άρχισε να τον γρονθοκοπεί στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματος. Ως κίνητρο της επίθεσης φαίνεται ότι ήταν λόγοι ερωτικής αντιζηλίας.
Μετά τον ξυλοδαρμό, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου και νοσηλεύεται. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα.
