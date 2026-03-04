Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στο κόκκινο η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, σοβαρά προβλήματα σε Κηφισίας και Κηφισό, μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου - Δείτε αναλυτικά
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (4/3) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση σε αρκετούς από αυτούς.
Συγκεκριμένα, στο κόκκινο είναι και σήμερα ο Κηφισός, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, αλλά και στην κάθοδο, ενώ καθυστερήσεις σημειώνονται και στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα φορτηγό συγκρούστηκε με ΙΧ οχήματα. Υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, χωρίς τραυματισμούς.
Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με δυσκολία, με τα προβλήματα να εντοπίζονται από το ύψος της Μαραθώνος έως την περιοχή της Κάντζας.
Επίσης, έχει επηρεαστεί και ο ανοδικός άξονας Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Σοφίας από το ύψος της Βουλιαγμένης προς και έως τον κόμβο των Αμπελοκήπων.
Η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας διεξάγεται πλέον, ομαλά.
Τροχαίο στην Αττική Οδό - Καθυστερήσεις από Μαραθώνος έως Κάντζα στο ρεύμα προς ΑεροδρόμιοΛίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί, τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο ρεύμα της Αττικής Οδού προς Αεροδρόμιο, λίγο μετά την έξοδο Μαραθώνος, προκαλώντας καθυστερήσεις στην κυκλοφορία.
Καθυστερήσεις 15΄- 20΄ από Πλακεντίας έως Κάντζα προς Αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος ύψος κόμβου Κάντζας. https://t.co/1zV6BCCwfy— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) March 4, 2026
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Εφετείο Αθηνών για την απόφαση στη δίκη της Χρυσής ΑυγήςΜεγάλα μποτιλιαρίσματα έχουν δημιουργηθεί στο κέντρο της Αθήνας, καθώς πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί έξω από το Εφετείο για τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Από νωρίς το πρωί έξω από το Εφετείο της Αθήνας συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου, διαδηλώνοντας κατά του φασισμού.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δύσκολη είναι από νωρίς το πρωί και η κατάσταση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της ΑΘήνας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Μποτιλιάρισμα και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο, στη Μιχαλακοπούλου, αλλά και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπως επίσης και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Σύμφωνα με την τροχαία αυξημένη είναι η κυκλοφορία στους εξής οδικούς άξονες:
-Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)
-Αθηνών-Λαμίας(Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη -έξοδος)
-Λιμάνι Πειραιά
-Μεσογείων
-Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη )
-Λ. Κηφισίας (άνοδος)
-Λ. Κηφισίας (κάθοδος)
-Βασ. Σοφίας (κάθοδος)
-Βασ. Κωνσταντίνου
-Καλλιρρόης
-Λ. Συγγρού (άνοδος)
