Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το μπεστ-σέλερ της Carla Neggers «Εκτός ελέγχου»

Όταν μια μητέρα δύο εφήβων προσπαθεί να ξεκινήσει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, ανακαλύπτει ότι θα έπρεπε προηγουμένως να πάρει την άδεια από κάποια -πολύ επίμονα- φαντάσματα.Το όνομα της Αμερικανίδας συγγραφέα Carla Neggers έχει βρεθεί επανειλημμένως στις κορυφαίες θέσεις του καταλόγου των New York Times με τα μπεστ-σέλερ μυθιστορήματα. Επίσης, η Neggers έχει τιμηθεί 4 φορές με το Βραβείο των Κριτικών των Romantic Times, έχοντας συγγράψει συνολικά περισσότερα από 50 βιβλία. Αρκετά από τα οποία έχουν μεταφραστεί σε 24 γλώσσες, καθώς το παγκόσμιο κοινό λατρεύει τον αριστοτεχνικό και πρωτότυπο τρόπο της Carla Neggers να συνδυάζει το ερωτικό/αισθηματικό στοιχείο, με το πυκνό μυστήριο.Το «Εκτός ελέγχου» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της υψηλής τέχνης που έχει αναπτύξει η Neggers στο συγκεκριμένο είδος.Κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου είναι η Λούσι Μπλάκερ Σουίφτ, μια γυναίκα που έχασε τον σύζυγό της εντελώς αιφνίδια, ενώ έπαιζε τένις με τον πατέρα του. Έτσι, τρία χρόνια μετά από τον θάνατο του άντρα της, Κόλιν Σουίφτ μόλις στα 36 του χρόνια και ενώ τα δύο παιδιά τους εισέρχονταν στη φάση της εφηβείας, η Λούσι αποφασίζει να κάνει μια καινούρια αρχή στη ζωή της, φεύγοντας από την Ουάσινγκτον όπου ζούσε, ως νύφη ενός διαπρεπούς γερουσιαστή. Ωστόσο, λίγο καιρό αφ' ότου εγκαταστάθηκε σε μια φάρμα στο Βερμόντ, η Λούσι αρχίζει να λαμβάνει τρομακτικά μηνύματα από κάποιον άγνωστο, απειλές θανάσιμες -όσο και ακατανόητες: Βουβά τηλεφωνήματα στη μέση της νύχτας, μια σφαίρα που βρίσκει στο κάθισμα του αυτοκινήτου της. Η Λούσι τρομοκρατείται, αλλά προσπαθεί να εκλογικεύσει τους φόβους της, ώστε να μην επηρεάσει τα παιδιά της. Γνωρίζει όμως καλά ότι, εάν αποταθεί στον πεθερό της, θα πυροδοτήσει μια έρευνα από τις κρατικές αρχές, η οποία θα τινάξει στον αέρα την ήσυχη ζωή που προσπαθεί να ξεκινήσει στο Βερμόντ. Αντί γι' αυτό, η Λούσι επιλέγει να ζητήσει βοήθεια από τον Σεμπάστιαν Ρέντγουινγκ, έναν παλιό φίλο του συζύγου της, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ασφαλείας. Μόνο που ο Σεμπάστιαν είναι αιωνίως ερωτευμένος με τη Λούσι, γεγονός που θα παρασύρει και τους δύο τους σε μια επικίνδυνη υπόθεση εκβιασμού, εκδίκησης και προδοσίας, γεμάτη από εκπλήξεις και ανατροπές.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Εκτός ελέγχου» της Carla Neggers είναι στο ΘΕΜΑ.