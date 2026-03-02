Σύλληψη 12 οδηγών στην Αττική για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
ΕΛΛΑΔΑ
Αττική Τροχαία Σύλληψη

Σύλληψη 12 οδηγών στην Αττική για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Μπαράζ ελέγχων από την Τροχαία στο λεκανοπέδιο με  πάνω από 36.000 ελέγχους

Σύλληψη 12 οδηγών στην Αττική για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Στην σύλληψη 12 οδηγών που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l προχώρησαν οι αστυνομικοί της Τροχαίας στην Αττική ενώ βεβαιώθηκαν πάνω από 270 παραβάσεις σε πάνω από 36.000 ελέγχους.

Ειδικότερα οι αστυνομικοί της τροχαίας Αττικής σε που αναπτύχθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου από τις 26 Φεβρουαρίου έως και το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου σε 36.725 έλεγχουν βεβαίωσαν 270 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ συνελήφθησαν και 12 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα, υπερβαίνοντας κατά πολύ τα νόμιμα όρια.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) καθώς και στελέχη των τοπικών Τμημάτων Τροχαίας. Οι αρχές διεμήνυσαν πως οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε ολόκληρο τον Νομό Αττικής, με στόχο τη μείωση των οδικών ατυχημάτων.

2-3-2026 ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - 270 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 12 ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

