Oδηγούσε ανάποδα για 6,5 χιλιόμετρα στην Ιόνια Οδό και είπε πως... μπερδεύτηκε, δείτε βίντεο
Ο οδηγός ήταν στην αριστερή λωρίδα, οι Αρχές διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας

Οδηγός μπήκε ανάποδα στην Ιόνια Οδό και για 6,5 χιλιόμετρα πήγαινε αντίθετα στο ρεύμα από την αριστερή λωρίδα.

Ο οδηγός πήγαινε προς Ιωάννινα στον δρόμο που οδηγούσε στο Αντίρριο. Σύμφωνα με τον ALPHA, το αυτοκίνητο πήγαινε ανάποδα από το 5ο χιλιόμετρο της Ιονίας Οδού Αντιρρίου- Ιωαννίνων έως το 11,5 χιλιόμετρο.

Έτερος οδηγός ειδοποίησε τις Αρχές που διέκοψαν την κυκλοφορία στα διόδια Κλόκοβας. Ο οδηγός συνελήφθη από άνδρες της Τροχαίας και διαπιστώθηκε πως δεν ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως… μπερδεύτηκε.

