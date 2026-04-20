Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»
Στο Ιπποκράτειο 5χρονος που τραυματίστηκε στο κεφάλι ενώ έπαιζε σε νηπιαγωγείο της Κοζάνης
Το παιδί τραυματίστηκε ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του
Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» της Θεσσαλονίκης ένα πεντάχρονο αγόρι, το οποίο τραυματίστηκε στην Κοζάνη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος τραυματίστηκε ενώ έπαιζε ποδόσφαιρο με τους φίλους του σε νηπιαγωγείο της περιοχής όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού έπεσε στο έδαφος.
Καθώς η κατάστασή του κρίθηκε σοβαρή, στήθηκε «γέφυρα σωτηρίας» για τη μεταφορά του σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να φτάσει το συντομότερο δυνατόν.
Αστυνομικοί της ομάδας Ζ, ΔΙΑΣ, μαζί με συναδέλφους τους από την ΟΠΚΕ, παρέλαβαν το ασθενοφόρο από τα διόδια των Μαλγάρων και, ανοίγοντας τον δρόμο, κατάφεραν να φτάσουν στο Ιπποκράτειο και να παραδώσουν το παιδί στους γιατρούς μέσα σε μόλις 18 λεπτά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παιδί διενεργούνται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
