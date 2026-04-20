Δείτε βίντεο τη στιγμή που 7,7 Ρίχτερ χτυπούν τη βόρεια Ιαπωνία

Japonya’da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem, bir oyun salonunun kameralarına böyle yansıdı. pic.twitter.com/jmAqWmVc0p — Dikkat Medya (@dikkatmedya) April 20, 2026

🚨#UPDATE: Observed tsunami activity has now been confirmed, as warning sirens continue to sound across affected coastal areas. Water levels have been seen receding a critical sign of an incoming wave while ships scramble to evacuate harbors and move to safer waters. pic.twitter.com/r2Q2Unuy9A — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 20, 2026

Συναγερμός σήμανε το πρωί στην Ιαπωνία μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιφέρεια Τοχόκου, με επίκεντρο στον Ειρηνικό Ωκεανό, στην περιοχή της ακτής Σανρίκου. Η δόνηση είχε αρχικά εκτιμηθεί στα 7,4 Ρίχτερ, όμως στη συνέχεια αναθεωρήθηκε προς τα πάνω, ενώ η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία την κατέγραψε σε εστιακό βάθος 20 χιλιομέτρων.Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός ώστε έγινε αισθητός μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, με τις αρχές να προχωρούν άμεσα σε προειδοποιήσεις για τσουνάμι κατά μήκος των βορειοανατολικών ακτών. Σε πρώτο στάδιο υπήρξαν εκτιμήσεις για κύματα έως και τριών μέτρων, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν από τις παράκτιες ζώνες και να παραμείνουν μακριά από τις ακτές και τις εκβολές ποταμών.Τα πρώτα κύματα έφτασαν στις πληγείσες ακτές, με τις ιαπωνικές αρχές να καταγράφουν ύψος έως 80 εκατοστών περίπου δύο ώρες μετά τη σεισμική δόνηση. Στη συνέχεια, η αρχική προειδοποίηση υποβαθμίστηκε σε συμβουλευτική οδηγία για τσουνάμι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο κίνδυνος είχε εκλείψει πλήρως, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέχισαν να καλούν τους πολίτες σε επαγρύπνηση.Η Ιαπωνία παραμένει μία από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο και το νέο χτύπημα ξύπνησε μνήμες από την καταστροφή του 2011, όταν ο γιγαντιαίος σεισμός και το τσουνάμι προκάλεσαν σχεδόν 20.000 θανάτους και οδήγησαν στην πυρηνική κρίση της Φουκουσίμα.Αυτή τη φορά, πάντως, οι εταιρείες ηλεκτρισμού της Χοκάιντο και του Τοχόκου ανέφεραν ότι δεν διαπιστώθηκαν ανωμαλίες στις ανενεργές πυρηνικές εγκαταστάσεις των περιοχών που επηρεάστηκαν.