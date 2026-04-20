Να αφήσουμε τις προσωπικές επιθέσεις, έχοντας βάλει τα θεμέλια για την Ελλάδα του 2030 πρέπει να αλλάξουμε πίστα, λέει ο Χατζηδάκης
Παρέμβαση για το κλίμα στην πολιτική ζωή έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας, προοπτικής και αποφασιστικότητας.
Ο ίδιος έθεσε ευθέως το ζήτημα του πολιτικού λόγου των τελευταίων ετών, αναφέροντας: «έτσι θα προχωρήσει η Ελλάδα; Αυτό είναι που διδαχθήκαμε από την προηγούμενη δεκαετία; Ως πότε θα συνεχίσουμε να λύνουμε τις διαφορές μας μέσα σε ένα κλίμα προσωπικών επιθέσεων;»
«Όλες και όλοι μαζί στέλνουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας και προοπτικής: η δημοκρατία θα νικήσει, η Ελλάδα δεν γυρίζει πίσω», υπογράμμισε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, όπως η λειψυδρία, επισημαίνοντας την ανάγκη για συντονισμένη δράση: «Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης για ολιστική αντιμετώπιση. Ενώνουμε δυνάμεις και προχωρούμε μπροστά με σχέδιο. Θα εργαστούμε μαζί, έτσι ώστε να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα».
Κλείνοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης έδωσε το στίγμα της επόμενης περιόδου, συνδέοντάς το με τον στρατηγικό στόχο της χώρας: «Από εδώ και πέρα, έχοντας βάλει τα θεμέλια για την Ελλάδα του 2030, πρέπει να αλλάξουμε πίστα».
Παράλληλα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κοινωνία διαθέτει ισχυρά αντανακλαστικά, σημειώνοντας ότι οι πολίτες έχουν αίσθηση του εθνικού συμφέροντος, ενώ υποστήριξε πως ο μόνος ηγέτης που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μπροστά είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
