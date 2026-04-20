Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Θεσσαλονίκη Εργοτάξιο Γερανός Αυτοκίνητο Καθίζηση Ατύχημα

Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο

Από την καθίζηση ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα στο εργοτάξιο κι άλλα να βρέθηκαν στο χείλος του δρόμου

Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Ένας γερανός βρέθηκε μεταξύ άλλων στην περιοχή του εργοταξίου για την ανάπλαση των στάβλων Παπάφη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη όπου σημειώθηκε καθίζηση για να βγάλει από τον χώρο το αυτοκίνητο που είχε πέσει μέσα στο εργοτάξιο.

Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που ο γερανός σηκώνει το όχημα και το επαναφέρει στον δρόμο, ενώ φαίνεται ότι έχουν απομακρυνθεί και τα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο χείλος του δρόμου.

Γεράνος βγάζει από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο

Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο


«Άκουσα έναν θόρυβο σαν σεισμό την ώρα της καθίζησης, δεν ξέραμε τι ήταν» δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

Η εισαγγελέας διέταξε να διεξαχθεί προκαταρκτική έρευνα ώστε να ολοκληρωθούν οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης και να συμπεριληφθούν στον φάκελο της δικογραφίας, ώστε να αξιολογηθούν στη συνέχεια τυχόν ποινικές ευθύνες.

Νωρίτερα, οι Αρχές που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε αποκλεισμό των οδών Σιδηροκάστρου, Αλοννήσου και Κύθνου, ενώ επί τόπου έσπευσε και κλιμάκιο του δήμου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας αυτοψία για την αποτίμηση της κατάστασης.

Δείτε βίντεο του parallaximag.gr από τη στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει στο κενό:



«Ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Έχουμε ήδη συστήσει μία επιτροπή που θα εξετάσει τα θέματα αυτά. Επίσης έχει γίνει από τον εργολάβο αίτημα να γίνει μία πραγματογνωμοσύνη» τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης.

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:

Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (1)
Θεσσαλονίκη: Υποχώρησε τοιχίο κατά τη διάρκεια εργασιών (2)


Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
Γερανός έβγαλε από το εργοτάξιο στη Θεσσαλονίκη το αυτοκίνητο που έπεσε μετά την υποχώρηση του τοιχίου, δείτε βίντεο
