Χειροπέδες σε 43χρονο για καλλιέργεια ναρκωτικών στην Κάρπαθο
Κατασχέθηκαν 243 γραμμ. κάνναβης, εξοπλισμός καλλιέργειας κάνναβης, αεροβόλο όπλο κ.α.
Στην σύλληψη ενός 43χρονου προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κάρπαθο την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου για καλλιέργεια ναρκωτικών.
Μετά από πληροφορίες οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 43χρονου, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη οργανωμένου εργαστηρίου καλλιέργειας ναρκωτικών. Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο ειδικά διαμορφωμένες ντουλάπες για καλλιέργεια υδροπονικής κάνναβης, οι οποίες διέθεταν πλήρη εξοπλισμό με ανεμιστήρες, λάμπες και θερμόμετρα.
Τα ευρήματα της έρευνας
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης κατασχέθηκαν συνολικά:
243 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
5 μέρη δενδρυλλίων κάνναβης.
Πλήθος σπόρων κάνναβης και μπουκαλιών με λίπασμα.
Ένα αεροβόλο όπλο.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Καρπάθου υποβλήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου για τα περαιτέρω.
Δείτε φωτογραφίες
