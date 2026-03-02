Χαρδαλιάς: Υλοποιούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, που θα αλλάξει ριζικά την όψη της Δυτικής Αθήνας και Αττικής

Όπως επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες: αντιπλημμυρική προστασία, ενίσχυση των χώρων πρασίνου, υβριδική ανοσοποίηση κρίσιμων υποδομών, ευρωπαϊκή συνεργασία και χρηματοδότηση, καθώς και διεκδίκηση της μητροπολιτικής διαχείρισης.Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι στο πεδίο της αναβάθμισης των χώρων πρασίνου, υλοποιούνται, μεταξύ των οποίων και το Πάρκο Τρίτση, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη Δυτική Αθήνα.Αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι δεν είναι δίκαιο μία μόνο περιοχή να επωμίζεται δυσανάλογο βάρος, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια είναι έτοιμη να υιοθετήσει σύγχρονες ευρωπαϊκές πρακτικές, αναμένοντας το ολοκληρωμένο σχέδιο της Πολιτείας για τη διαχείριση των αποβλήτων στο Λεκανοπέδιο.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης διαβεβαίωσε ότι η Περιφέρεια Αττικής είναι έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες που της αναλογούν, εφόσον διασφαλιστούν οι αναγκαίες αρμοδιότητες και οι απαραίτητοι πόροι.«Συνεχίζουμε δυναμικά για ολιστικές παρεμβάσεις σε όλο το Λεκανοπέδιο, ακριβώς όπως δεσμευτήκαμε στους πολίτες της Αττικής.Η πράσινη μετάβαση, η βιώσιμη ανάπτυξη και η καινοτομία στη Δυτική Αθήνα, αποτελούν στρατηγική επιλογή και σταθερή προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής», κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.