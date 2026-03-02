Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Αντίδραση σε φερόμενο πλήγμα drone στη RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Βρετανία Drone RAF

Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Αντίδραση σε φερόμενο πλήγμα drone στη RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο

Καμία αναφορά για θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής – Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα, εν μέσω της επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Αντίδραση σε φερόμενο πλήγμα drone στη RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο
Σε «φερόμενο πλήγμα drone» που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου αντιδρούν οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας

«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού.

Εν μέσω περιφερειακής κλιμάκωσης

Το περιστατικό καταγράφεται σε περίοδο έντονης στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο, με ρόλο σε επιχειρήσεις και αποστολές στην ευρύτερη περιοχή.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης