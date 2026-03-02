Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Αντίδραση σε φερόμενο πλήγμα drone στη RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο
Καμία αναφορά για θύματα ή ζημιές μέχρι στιγμής – Το περιστατικό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα, εν μέσω της επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Σε «φερόμενο πλήγμα drone» που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου αντιδρούν οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, με φόντο τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας
«Οι ένοπλες δυνάμεις μας αντιδρούν σε φερόμενο πλήγμα drone στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, στην Κύπρο, που έγινε τα μεσάνυχτα», δήλωσε εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για τοπική ώρα Κύπρου και ώρα Ελλάδας.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε υλικές ζημιές, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν τα δεδομένα του περιστατικού.
Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο, με ρόλο σε επιχειρήσεις και αποστολές στην ευρύτερη περιοχή.
Εν μέσω περιφερειακής κλιμάκωσηςΤο περιστατικό καταγράφεται σε περίοδο έντονης στρατιωτικής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, μετά τη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.
Η RAF Ακρωτηρίου αποτελεί στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ανατολική Μεσόγειο, με ρόλο σε επιχειρήσεις και αποστολές στην ευρύτερη περιοχή.
