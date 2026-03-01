Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας παρουσία του Κωνσταντίνου Τασούλα στη Μητρόπολη Αθηνών
«Η Ορθοδοξία δεν αποτελεί μια παρελθοντολογική έννοια, αλλά τη δυναμική μεταμόρφωση του εκάστοτε παρόντος» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, εορτάστηκε σήμερα, 1η Μαρτίου η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η ανάμνηση της Αναστηλώσεως των ιερών εικόνων. Στην συνοδική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Αθήνα, προεξήρχε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, σύμφωνα με το romfea.gr. Επίσης συλλειτούργησαν οι Μητροπολίτες, Νέας Σμύρνης Συμεών, Κερκύρας Νεκτάριος, Μεσογαίας Νικόλαος, Πατρών Χρυσόστομος, Καστορίας Καλλίνικος, Κιλκισίου Βαρθολομαίος, Δράμας Δωρόθεος, Παραμυθίας Σεραπίων, Φλωρίνης Ειρηναίος και ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου Θεοφ. Επίσκοπος Σκιάθου Ιωάννης.
Στη Θεία Λειτουργία παρέστησαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, oι Αρχές του Στρατού, του Ναυτικού και της Αστυνομίας. Παρέστησαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο επίτιμος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισιδωρος Ντογιακος, ο Αρχων Δικαιοφύλαξ του Οικουμενικού Θρόνου ποινικολόγος Σακης Κεχαγιογλου, καθώς και πλήθος πιστών. Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κερκύρας κ. Νεκτάριος.
Προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας έλαβε χώρα η Λιτάνευση των Ιερών Εικόνων σε ανάμνηση της αναστηλώσεως των Ιερών Εικόνων στην Κωνσταντινούπολη το έτος 843, προεξάρχοντος του Προκαθημένου της Ελλαδικής Εκκλησίας κ. Ιερωνύμου.
Να σημειωθεί ότι στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο το καθιερωμένο γεύμα προς τιμήν του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και των Σεβασμιωτάτων Μελών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για την εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας.
Κατά την διάρκεια του γεύματος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην προσφώνησή του εξήρε τον διαχρονικό ρόλο της Εκκλησίας στην πορεία του Έθνους, επισημαίνοντας την επίδραση της πίστης στη διαμόρφωση του δικαίου και του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
«Η Ορθοδοξία δεν αποτελεί μια παρελθοντολογική έννοια, αλλά τη δυναμική μεταμόρφωση του εκάστοτε παρόντος» υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
Ο άρχων δικαιοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου
Φωτογραφίες: romfea.gr
