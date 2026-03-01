Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στα διόδια της Τραγάνας
Από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (01/03) σε ένα αυτοκίνητο την στιγμή που εκείνο πήγε να περάσει τα διόδια στην Τραγάνα της Φθιώτιδας.
Σύμφωνα με το fonografos.net, το αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά κινούταν στην Εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, και όπως φαίνεται τυλίχτηκε στις φλόγες εντός του σταθμού των διοδίων στη Φθιώτιδα, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.
Η Πυροσβεστική ανταποκρίθηκε άμεσα με πυροσβεστικά οχήματα και πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αταλάντης.
Οι πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά, η οποία όμως πολύ γρήγορα κατέστρεψε το όχημα. Ευτυχώς από το συμβάν δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.
