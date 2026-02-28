ΕΟΔΑΣΑΑΜ: Ανακοίνωση για τα τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών χωρίς αναφορές στο «άγνωστο καύσιμο» του πορίσματος

Η ανακοίνωση αποτελεί έμμεση απάντηση σε δηλώσεις συγγενών θυμάτων, όπως ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος είπε στο protothema.gr ότι ο τέως αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Χρήστος Παπαδημητρίου, του είχε αναφέρει ότι δέχθηκε πιέσεις στην διαδικασία σύνταξης του πορίσματος