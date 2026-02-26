Video: Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 11 αυτοκίνητα στον Άλιμο

Στον Άλιμο την Καθαρά Δευτέρα, μια 60χρονη γυναίκα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση όταν, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε διαδοχικά σε 11 παρκαρισμένα οχήματα σε ένα στενό δρόμο της περιοχής, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.

Ο ήχος από τις διαδοχικές συγκρούσεις κινητοποίησε γείτονες και ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να δουν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να σταματήσουν την οδηγό πριν αυτή απομακρυνθεί. Μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση ως «τρομακτική», με τους ανθρώπους της γειτονιάς να σπεύδουν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να αποτρέψουν ενδεχόμενη διαφυγή