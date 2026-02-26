Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
Video: Μεθυσμένη πήρε σβάρνα 11 αυτοκίνητα στον Άλιμο
Μια ήσυχη γειτονιά μετατράπηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σε σκηνικό χάους, όταν ένα αυτοκίνητο άρχισε να παρασύρει παρκαρισμένα οχήματα, αποκαλύπτοντας ξανά τον κίνδυνο της οδήγησης υπό μέθη.
Στον Άλιμο την Καθαρά Δευτέρα, μια 60χρονη γυναίκα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση όταν, όπως κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας, υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προσέκρουσε διαδοχικά σε 11 παρκαρισμένα οχήματα σε ένα στενό δρόμο της περιοχής, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές.
Ο ήχος από τις διαδοχικές συγκρούσεις κινητοποίησε γείτονες και ιδιοκτήτες των οχημάτων, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να δουν τι συνέβαινε και προσπάθησαν να σταματήσουν την οδηγό πριν αυτή απομακρυνθεί. Μάρτυρες περιέγραψαν την κατάσταση ως «τρομακτική», με τους ανθρώπους της γειτονιάς να σπεύδουν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να αποτρέψουν ενδεχόμενη διαφυγή
