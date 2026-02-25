Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό περιπτερά στη Γαστούνη

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ρομά Γαστούνη Ξυλοδαρμός Περίπτερο

Στον 18χρονο και τον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα και της απαγόρευσης προσέγγισης των δύο θυμάτων της συμπλοκής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο Ρομά από την Γαστούνη που συνελήφθησαν για τον ξυλοδαρμό ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιου του.

Στον 18χρονο και τον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα (και συγκεκριμένα την 1η, την 16η και την 30η ημέρα κάθε μήνα) και της απαγόρευσης προσέγγισης των δύο θυμάτων της συμπλοκής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων, σύμφωνα με το ilialive.gr.

Οι δύο κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας από κοινού.

«Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο»

Ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου, που βρέθηκε στο στόχαστρο της επίθεσης, είχε δηλώσει στο protothema.gr πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη, καθώς νιώθει οργισμένος και βαθιά φοβισμένος για την ασφάλεια τόσο τη δική του όσο και του παιδιού του. Όπως περιέγραψε, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του.

«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιέται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι», τόνισε.

«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής μου όταν με έκλεψαν μπροστά στα μάτια μου... Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει έγινε ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου ή η δική μου. Τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω ακόμα και από τη Γαστούνη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛ.ΑΣ. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ακολούθησε η συμπλοκή.
