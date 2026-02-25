Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι Ρομά που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό περιπτερά στη Γαστούνη

Στον 18χρονο και τον 21χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους τρεις φορές τον μήνα και της απαγόρευσης προσέγγισης των δύο θυμάτων της συμπλοκής σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων