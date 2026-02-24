Είμαι τυχερός αφού γλίτωσα, έχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη, λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 Ρομά
Είμαι τυχερός αφού γλίτωσα, έχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη, λέει ο περιπτεράς που ξυλοκοπήθηκε από ομάδα 20 Ρομά
Όπως περιγράφει, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του
Απογοητευμένος, οργισμένος και βαθιά φοβισμένος για την ασφάλεια τη δική του και του παιδιού του εμφανίζεται ο περιπτεράς που βρέθηκε στο στόχαστρο άγριας επίθεσης δηλώνατε στο protothema.gr πως δεν απόκλειε πλέον ούτε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη.
«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό αφού γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιεται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι» τόνισε.
«Ολα έγιναν πολύ γρήγορα. Επειδή έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι η υπομονή μου, όταν με κλέψανε μπροστά στα μάτια μου... Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει η αστυνομία έγινε, ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου, η δική μου; Γιατί τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω και από τη Γαστούνη ακόμα» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.
