Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο στη Γαστούνη μετά από απόπειρα κλοπής
Δύο συλλήψεις για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο στη Γαστούνη μετά από απόπειρα κλοπής
Έχουν ταυτοποιήθει ακόμα τρία άτομα
Στη σύλληψη δύο ανδρών για την άγρια επίθεση σε πατέρα και γιο σε περίπτερο της Γαστούνης πέρασαν αστυνομικοί το βράδυ του Σαββάτου (21/02), ενώ τρία ακόμα άτομα έχουν ταυτοποιήθει για την υπόθεση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από περίπτερο της περιοχής, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους και ακολούθησε επεισόδιο.
Κατά την καταγγελία, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άλλα άτομα, εκ των οποίων τρία έχουν ταυτοποιηθεί επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Απογοητευμένος, οργισμένος και βαθιά φοβισμένος για την ασφάλεια τη δική του και του παιδιού του εμφανίζεται ο περιπτεράς που βρέθηκε στο στόχαστρο άγριας επίθεσης ενώ δηλώνει στο protothema.gr πως δεν αποκλείει πλέον ούτε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη.
Όπως περιγράφει, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του.
«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό αφού γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιέται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι» τόνισε.
«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Επειδή έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι η υπομονή μου, όταν με κλέψανε μπροστά στα μάτια μου... Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει η αστυνομία έγινε, ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου, η δική μου; Γιατί τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω και από τη Γαστούνη ακόμα» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, όλα ξεκίνησαν όταν ένας ανήλικος φέρεται να αποπειράθηκε να αφαιρέσει προϊόντα από περίπτερο της περιοχής, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος απέτρεψε την πράξη. Ο ανήλικος ενημέρωσε στη συνέχεια τους κατηγορούμενους και ακολούθησε επεισόδιο.
Κατά την καταγγελία, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με άλλα άτομα, εκ των οποίων τρία έχουν ταυτοποιηθεί επιτέθηκαν στον ιδιοκτήτη του περιπτέρου και στον γιο του, προκαλώντας τους βαριές σωματικές βλάβες, ενώ προκάλεσαν και εκτεταμένες φθορές στο κατάστημα. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.
Απογοητευμένος, οργισμένος και βαθιά φοβισμένος για την ασφάλεια τη δική του και του παιδιού του εμφανίζεται ο περιπτεράς που βρέθηκε στο στόχαστρο άγριας επίθεσης ενώ δηλώνει στο protothema.gr πως δεν αποκλείει πλέον ούτε το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει τη Γαστούνη.
«Είμαι τυχερός αφού γλίτωσα, έχω σκεφτεί να φύγω από τη Γαστούνη»
Όπως περιγράφει, οι συνεχόμενες κλοπές και οι τραμπουκισμοί είχαν ήδη εξαντλήσει την υπομονή του.
«Θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό αφού γλίτωσα… Δεν ξεπερνιέται με τίποτα αυτό το πράγμα… Να σε χτυπάνε 15 άτομα, ξεπερνιέται; Με τίποτα. Και όχι εμένα, το παιδί σκέφτομαι» τόνισε.
«Όλα έγιναν πολύ γρήγορα. Επειδή έχω δεχτεί τόσες πολλές κλοπές, τόσους πολλούς τραμπουκισμούς. Ξεχείλισε το ποτήρι η υπομονή μου, όταν με κλέψανε μπροστά στα μάτια μου... Πήρα την αστυνομία και μέχρι να έρθει η αστυνομία έγινε, ό,τι έγινε. Έχω οργή και μετά από αυτό πήρα την απόφαση να κλείσω το περίπτερο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να κινδυνεύσει η σωματική ακεραιότητα του παιδιού μου, η δική μου; Γιατί τι να το κάνω; Έχω σκεφτεί να φύγω και από τη Γαστούνη ακόμα» πρόσθεσε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου αντιλήφθηκε έναν ανήλικο Ρομά να τον κλέβει, τον συγκράτησε και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Μέχρι να φτάσει η αστυνομία, στο σημείο βρέθηκαν συγγενείς του ανήλικου και ξεκίνησε η συμπλοκή.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα