Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων: Καθυστερήσεις από Μέγαρα μέχρι Νέα Πέραμο και από Καπανδρίτι μέχρι Κρυονέρι
Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων: Καθυστερήσεις από Μέγαρα μέχρι Νέα Πέραμο και από Καπανδρίτι μέχρι Κρυονέρι

Επιστρέφουν στην Αθήνα οι εκδρομείς του τριημέρου - Δείτε χάρτες με την κίνηση στις δύο μεγάλες Εθνικές Οδούς

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας στην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα.  Τα σημεία που συνεχίζουν να έχουν αυξημένη κίνηση εντοπίζονται στις εισόδους του λεκανοπεδίου.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου, το κύμα της επιστροφής «φρενάρει» από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.

Νωρίτερα,, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφηκε στην είσοδο της Ελευσίνας καθώς το απόγευμα οι οδηγοί έρχονταν αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα μήκους 3-4 χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινούσε από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και έφτανε μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.




Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό
Λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ , τα προβλήματα στην Αθηνών - Λαμίας εντοπίζονταν στον σταθμό των διοδίων Αφιδνών. Την κίνηση δυσχέρανε νωρίτερα μια σύγκρουση δύο ΙΧ στο 51ο χλμ στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Αθηνών Λαμίας στον Αυλώνα

Χαμηλές ταχύτητες από Αγίους Θεοδώρους μέχρι Ελευσίνα, σημειωτόν στην Αθηνών - Λαμίας


O χάρτης με την κίνηση λίγο μετά τις 22.00 στην Αθηνών - Κορίνθου

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών - Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών - Λαμίας.

O χάρτης με την κίνηση λίγο μετά τις 21.30 στην Αθηνών - Λαμίας

Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό
Η κίνηση δεν έλειψε ούτε από την Αττική Οδό, όπου νωρίτερα καταγράφονταν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και  από την  είσοδο της Ελευσίνας έως τον κόμβο Ασπροπύργου.

Λίγο μετά τις 10.00 το βράδυ η κυκλοφορία είχε ομαλοποιηθεί. 


Επιστρέφουν στην πόλη και οι Θεσσαλονικείς

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη, με την κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων να εξελίσσεται ομαλά.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Kίνηση στα διόδια των Μαλγάρων

diodia-maglaron-_1_
diodia-maglaron-_2_


«Απόβαση» στα ΚΤΕΛ Κηφισού καρναβαλιστών από την Πάτρα 

Από νωρίς το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα στους σταθμούς των ΚΤΕΛ.

​Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα περισσότερα από 150 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος νέων εκδρομέων που συμμετείχαν στις κορυφαίες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού. Το σκηνικό στις αποβάθρες είναι μοναδικό, καθώς πολλοί από τους επιβάτες δεν δίστασαν να ταξιδέψουν φορώντας ακόμα τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και το κέφι της Πάτρας απευθείας στον σταθμό του Κηφισού.

Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.


