Με χαμηλές ταχύτητες η επιστροφή των εκδρομέων: Καθυστερήσεις από Μέγαρα μέχρι Νέα Πέραμο και από Καπανδρίτι μέχρι Κρυονέρι

Σε εξέλιξη είναι η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου τηςστην Αθήνα από νωρίς το απόγευμα. Τα σημεία που συνεχίζουν να έχουν αυξημένη κίνηση εντοπίζονται στις εισόδους του λεκανοπεδίου.Στην, το κύμα της επιστροφής «φρενάρει» από τα Μέγαρα μέχρι τη Νέα Πέραμο.Νωρίτερα,, το σοβαρότερο πρόβλημα καταγράφηκε στην είσοδο της Ελευσίνας καθώς το απόγευμα οι οδηγοί έρχονταν αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα μήκους 3-4 χιλιομέτρων, το οποίο ξεκινούσε από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και έφτανε μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.Λίγο πριν τις 11.00 το βράδυ , τα προβλήματα στηνεντοπίζονταν στον σταθμό των διοδίων Αφιδνών. Την κίνηση δυσχέρανε νωρίτερα μια σύγκρουση δύο ΙΧ στο 51ο χλμ στη μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας.

Ομαλοποιήθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό

Ομαλή κυκλοφορία https://t.co/rkbo5lp5NH — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 23, 2026

Επιστρέφουν στην πόλη και οι Θεσσαλονικείς

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών - Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών - Λαμίας.Η κίνηση δεν έλειψε ούτε από την Αττική Οδό, όπου νωρίτερα καταγράφονταν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Μαραθώνος και από την είσοδο της Ελευσίνας έως τον κόμβο Ασπροπύργου.Λίγο μετά τις 10.00 το βράδυ η κυκλοφορία είχε ομαλοποιηθεί.Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα γίνεται η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου στη Θεσσαλονίκη, με την κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων να εξελίσσεται ομαλά.Δείτε βίντεο και φωτογραφίεςΑπό νωρίς το απόγευμα της Καθαράς Δευτέρας καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα στους σταθμούς των ΚΤΕΛ.​Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα περισσότερα από 150 δρομολόγια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα από την Πάτρα, μεταφέροντας το μεγάλο πλήθος νέων εκδρομέων που συμμετείχαν στις κορυφαίες εκδηλώσεις του Πατρινού Καρναβαλιού. Το σκηνικό στις αποβάθρες είναι μοναδικό, καθώς πολλοί από τους επιβάτες δεν δίστασαν να ταξιδέψουν φορώντας ακόμα τις αποκριάτικες στολές τους, μεταφέροντας το χρώμα και το κέφι της Πάτρας απευθείας στον σταθμό του Κηφισού.Τα μέτρα της Τροχαίας έξω από τα ΚΤΕΛ Κηφισού είναι αυξημένα, με τους αστυνομικούς να μην επιτρέπουν να προσεγγίσει κανένα ΙΧ το εσωτερικό του σταθμού.