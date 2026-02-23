Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Ανήλικος χωρίς δίπλωμα στη Χαλκίδα παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο
Ανήλικος χωρίς δίπλωμα στη Χαλκίδα παρέσυρε και τραυμάτισε 15χρονο
Ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο ενώ ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εκδηλώσεις του καρναβαλιού στη Χαλκίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όταν παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ανήλικος οδηγός δικύκλου, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, κινούνταν σε οδό κοντά στο άλσος Κανήθου, όταν παρέσυρε έναν 15χρονο πεζό που παρακολουθούσε τις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
Ο 15χρονος τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Ο ανήλικος οδηγός συνελήφθη από τις αρμόδιες αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα