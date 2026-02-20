Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες όσο και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.
Σύμφωνα με την Τροχαία, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος της Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.
Ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί είναι η εικόνα από το Google Maps στις 08:40 το πρωί:
Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, όπου η πυκνή ροή οχημάτων και οι διασταυρώσεις δημιουργούν επιβραδύνσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.
Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, με τα οχήματα να κινούνται «σημειωτόν» σε επιμέρους τμήματα της διαδρομής. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην Κηφισίας.
