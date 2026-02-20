Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους - Η ενημέρωση από την Τροχαία

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις τόσο στις κεντρικές αρτηρίες όσο και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με την Τροχαία, στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα ανόδου, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται από το ύψος της Αχαρνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο


Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου, όπου η πυκνή ροή οχημάτων και οι διασταυρώσεις δημιουργούν επιβραδύνσεις, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Την ίδια ώρα, στη Λεωφόρο Μεσογείων, από την Κατεχάκη προς το κέντρο της Αθήνας, η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες, με τα οχήματα να κινούνται «σημειωτόν» σε επιμέρους τμήματα της διαδρομής. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην Κηφισίας

Σημαντική επιβάρυνση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, από τον Άλιμο έως το Στάδιο Καραϊσκάκη, όπου σχηματίζονται ουρές οχημάτων και οι καθυστερήσεις είναι αισθητές.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 10'-15' παρατηρούνται στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.

Παράλληλα, αυξημένη είναι η κίνηση και στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με βασικές οδούς και μικρότερους κάθετους δρόμους να παρουσιάζουν επιβραδύνσεις και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.
