Πολιτική Αεροπορία: Βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων επηρέασε προσωρινά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
ΕΛΛΑΔΑ
Ελευθέριος Βενιζέλος Βλάβη

Πολιτική Αεροπορία: Βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων επηρέασε προσωρινά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»

Υπογραμμίζεται ότι οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζονται κανονικά

Πολιτική Αεροπορία: Βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων επηρέασε προσωρινά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) και είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκάλεσε τη δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας προχώρησε άμεσα σε διαγνωστικούς ελέγχους και στις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.

Η ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζονται κανονικά.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης