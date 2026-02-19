Πολιτική Αεροπορία: Βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων επηρέασε προσωρινά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
Πολιτική Αεροπορία: Βλάβη στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων επηρέασε προσωρινά πτήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»
Υπογραμμίζεται ότι οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζονται κανονικά
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη βλάβη που σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (19/2) και είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν πτήσεις στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκάλεσε τη δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας προχώρησε άμεσα σε διαγνωστικούς ελέγχους και στις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.
Η ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζονται κανονικά.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, η τεχνική βλάβη που παρουσιάστηκε στην τροφοδοσία του συστήματος μεταφοράς δεδομένων στη θέση «Μερέντα» προς τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, προκάλεσε τη δυσλειτουργία του εν λόγω συστήματος και προσωρινή μείωση χωρητικότητας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, εξειδικευμένο προσωπικό της Υπηρεσίας προχώρησε άμεσα σε διαγνωστικούς ελέγχους και στις απαιτούμενες τεχνικές παρεμβάσεις, με αποτέλεσμα την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης.
Η ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι οι υπηρεσίες Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας συνεχίζονται κανονικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα