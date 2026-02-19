ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΑΠΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απόφαση της διοίκησης του ΑΠΘ που αφορά το κλείσιμο όλων των κτηρίων στις 10 το βράδυ και για την πρόσφατη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε σε 38 συλλήψεις

Στράτος Λούβαρης
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων.

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απόφαση της διοίκησης του ΑΠΘ που αφορά το κλείσιμο όλων των κτηρίων στις 10 το βράδυ όπως και για την πρόσφατη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε σε 38 συλλήψεις.

Συγκέντρωση φοιτητών για τους συλληφθέντες στο ΑΠΘ


Μάλιστα, οι φοιτητές ζητούν την αθώωση όλων των κατηγορουμένων και κάνουν λόγο για για αστυνομικής καταστολής.

Στράτος Λούβαρης
