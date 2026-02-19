Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΑΠΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτήριο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν αυτή την ώρα μέλη φοιτητικών συλλόγων.
Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απόφαση της διοίκησης του ΑΠΘ που αφορά το κλείσιμο όλων των κτηρίων στις 10 το βράδυ όπως και για την πρόσφατη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε σε 38 συλλήψεις.
Μάλιστα, οι φοιτητές ζητούν την αθώωση όλων των κατηγορουμένων και κάνουν λόγο για για αστυνομικής καταστολής.
