Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το ΑΠΘ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Οι διαδηλωτές διαμαρτύρονται για την απόφαση της διοίκησης του ΑΠΘ που αφορά το κλείσιμο όλων των κτηρίων στις 10 το βράδυ και για την πρόσφατη επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. που οδήγησε σε 38 συλλήψεις