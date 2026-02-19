ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Καβάλα: Νεκρός 46χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο

Η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 29χρονος αλλοδαπός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (18/2) στην εθνική οδό Αμφίπολης - Καβάλας, όπου  ένας 46χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του μετά από πλαγιωμετωπική σύγκρουση με Ι.Χ. αυτοκίνητο, που οδηγούσε ένας 29χρονος αλλοδαπός.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον μοτοσικλετιστή στο νοσοκομείο Καβάλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας.
