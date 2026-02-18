Είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης; Η CrediaBank γίνεται συνοδηγός στην επιχειρηματική σου διαδρομή και σε βοηθά να φτάσεις πιο γρήγορα στον προορισμό σου.
Απάτη στη Θεσσαλονίκη: Ζητούσαν χρήματα για ανύπαρκτο ίδρυμα και αποκαλύφθηκαν όταν άρχισαν να μιλούν ρουμάνικα
Οι γυναίκες παρουσιάστηκαν ως κωφάλαλες σε σούπερ μάρκετ της Μενεμένης και ζητούσαν χρήματα
Δεν πίστευαν στα... αυτιά τους πελάτες και εργαζόμενοι επιχείρησης στη Θεσσαλονίκη, όταν δύο γυναίκες, που τους παρουσιάστηκαν ως κωφάλαλες και ζητούσαν χρήματα για λογαριασμό ελληνικού ιδρύματος, ξεκίνησαν να φωνάζουν στα... ρουμάνικα.
Το παράδοξο περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Μενεμένης. Οι δύο γυναίκες έφτασαν στην επιχείρηση και ζητούσαν χρήματα για λογαριασμό ελληνικού ιδρύματος κωφαλάλων, το οποίο δεν υφίσταται, αποσπώντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 36,20 ευρώ, καθώς έγιναν πιστευτές από κάποιους.
Βέβαια, δεν είχαν υπολογίσει ότι μια από τις πελάτισσες της επιχείρησης θα αναζητούσε το ίδρυμα μέσω διαδικτύου και θα αποκαλυπτόταν η απάτη τους. Μάλιστα, μόλις αυτό συνέβη, οι δύο επιτήδειες ξεκίνησαν να τρέχουν φωνάζοντας στα ρουμανικά, με τη μία να συλλαμβάνεται και να οδηγείται σήμερα στο Αυτόφωρο.
Όπως κατέθεσε αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος αναγνώρισε τη νεαρή με καταγωγή από τη Ρουμανία, μόλις έδωσε δέκα ευρώ στις δύο γυναίκες, τότε εκείνες του ζήτησαν να συμπληρώσει ένα έγγραφο για να κάνουν πιο αληθοφανή την απάτη τους.
«Άκουσα μια γυναίκα να φωνάζει ότι πρόκειται για απάτη, γιατί έψαξε στο διαδίκτυο και δεν υπήρχε αυτό το ίδρυμα που έλεγε στο έγγραφο. Ο υπεύθυνος του καταστήματος κατάφερε να ακινητοποιήσει τη μία, ενώ η άλλη τράπηκε σε φυγή», ανέφερε ο μάρτυρας.
Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του, η οποία διαβάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης όπου εκδικάστηκε η υπόθεση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι δύο "κωφάλαλες" γυναίκες, προς μεγάλη μου έκπληξη, ξεκίνησαν να... μιλάνε μια ξένη γλώσσα όταν αντιληφθήκαμε την απάτη».
Στην απολογία της, η 22χρονη που συνελήφθη αρνήθηκε την κατηγορία και υποστήριξε ότι είχε φτάσει στην Ελλάδα λίγες ώρες πριν από το περιστατικό για να κάνει διακοπές με τον σύζυγό της. «Δεν ήξερα τι γράφει το χαρτί και ότι ήταν παράνομο. Δεν το έδωσα εγώ, αλλά η άλλη κοπέλα. Δεν πήρα χρήματα», είπε.
Οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν το δικαστήριο και της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι μηνών και χρηματική ποινή 600 ευρώ, με τριετή αναστολή.
