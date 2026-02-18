Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με πάνω από 40 κλοπές και παράνομη διακίνηση φαρμάκων, που βρέθηκαν με σχεδόν 10.000 χάπια
Κατασχέθηκαν περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από το παράνομο εμπόριο ξεπερνά τις 45.000 ευρώ
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε κύκλωμα, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Για την αποδόμηση του κυκλώματος πραγματοποιήθηκε επιχείρηση χθες το πρωί σε περιοχές της Αθήνας, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε και συνελήφθη ένα μέλος. Σε βάρος του, καθώς και σε βάρος ακόμη δύο ταυτοποιημένων μελών, τα οποία αναζητούνται, σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή, επιβλαβή φάρμακα, ναρκωτικά και παραβίαση δικαστικής απόφασης.
Όπως προέκυψε, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2025, οργανώθηκαν σε συμμορία με σκοπό την κατ’ επάγγελμα διάπραξη κλοπών και την παράνομη διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων με συγκεκριμένη δραστική ουσία.
Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί έξι περιπτώσεις κλοπών από Ι.Χ. οχήματα και οικία σε περιοχές της Αθήνας, καθώς και -36- περιπτώσεις κλοπών πιστοποιητικών εγγράφων που είχαν διαπραχθεί στο εξωτερικό.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι είχαν διακινηθεί περισσότερα από 43.722 φαρμακευτικά δισκία, μέσω συστηματικής αποστολής δεμάτων προς αποδέκτες που διέμεναν σε χώρα της Ευρώπης, με το παράνομο οικονομικό όφελος από αυτή την δραστηριότητα να ξεπερνά τις 45.000 ευρώ.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
περισσότερα από 9.600 φαρμακευτικά δισκία, 36 πιστοποιητικά έγγραφα (ταυτότητες, διαβατήρια, διπλώματα), 6 laptop, 2 tablet, 3 drones, παιχνιδομηχανή, ηλεκτρικό πατίνι,
φωτογραφική μηχανή, 3 κινητά και πλήθος εγγράφων.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
