Σεισμός 3,3 Ρίχτερ στην Αμοργό

Σεισμός 3,3 Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (17/2) ανοιχτά της Αμοργού.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο εντοπίζεται 15 χλμ. νότια - νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης. Είχε εστιακό βάθος 14,4 χλμ.
