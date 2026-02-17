Θεσσαλονίκη: 300 νέα παγκάκια αναβαθμίζουν τον δημόσιο χώρο, σε ποια σημεία θα τοποθετηθούν
Η επιλογή των σημείων για να τοποθετηθούν τα καινούργια παγκάκια θα γίνει ανάλογα με την επιφάνεια του δημοτικού διαμερίσματος και τον πληθυσμό των κοινοτήτων

Τριακόσια νέα καθιστικά παγκάκια, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και προσφέρουν πολύτιμες ανάσες ξεκούρασης στους κατοίκους μιας μεγάλης πόλης, ξεκίνησαν ήδη να τοποθετούνται σε όλες τις γειτονιές του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για παγκάκια, από μέταλλο και ξύλο, πολύ πιο ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, που δεν θα επιβαρύνουν με το κόστος αγοράς τους τα ταμεία του δήμου, αλλά τοποθετούνται στο πλαίσιο δωρεών.

Ειδικότερα, εκατό παγκάκια θα μπουν στη Β’ Δημοτική Κοινότητα, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή υπήρξε εγκαταλειμμένη για χρόνια και στόχος είναι οι κάτοικοί της να μπορούν να απολαμβάνουν με άνεση τον δημόσιο χώρο. Τα υπόλοιπα 200 θα μοιραστούν στις άλλες γειτονιές, κάποιες εκ των οποίων είναι αρκετά πυκνοκατοικημένες.

Η επιλογή των σημείων για να τοποθετηθούν τα καινούργια παγκάκια θα γίνει ανάλογα με την επιφάνεια του δημοτικού διαμερίσματος και τον πληθυσμό των κοινοτήτων και θα μπαίνουν σε πάρκα, σε πλατείες, σε μεγάλα πεζοδρόμια αλλά και σε άλλου είδους ελεύθερα σημεία όπου κυκλοφορούν με τα πόδια πολίτες που θέλουν να ξαποστάσουν.

Επίσης, όπου κρίνεται απαραίτητο, παλιά και σπασμένα παγκάκια θα αντικαθίστανται με καινούργια.

Όπως είπε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Πρόδρομος Νικηφορίδης, η τοποθέτηση και για τα 300 νέα παγκάκια θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου.
