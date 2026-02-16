Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Ελλάδα-Γαλλία-Κατάρ-Γερμανία... εναέρια συμμαχία: Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από την πολυεθνική άσκηση «Orion 2026» με τη συμμετοχή της Πολεμικής Αεροπορίας
Η άσκηση ξεκίνησε την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου και η Ελλάδα συμμετείχε με κλιμάκιο 4 αεροσκαφών Mirage 2000-5 και ανάλογο προσωπικό της 331 Μοίρας
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η πολυεθνική άσκηση «Orion 2026» που έλαβε χώρα στη Γαλλία στην οποία συμμετείχε και η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία.
Η Πολεμική Αεροπορία συμμετείχε στην άσκηση με 4 αεροσκάφη Mirage 2000-5 και το ανάλογο προσωπικό της 331 Μοίρας, από την 114 Πτέρυγα Μάχης, το οποίο μεταστάθμευσε στην αεροπορική βάση Mont de Marsan, της Γαλλίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, κατά τη διάρκεια της άσκησης εκτελέστηκε ευρύ φάσμα αποστολών που κάλυψαν το σύνολο των αεροπορικών επιχειρήσεων. Οι αποστολές εκτελέστηκαν σε περιβάλλον προσομοίωσης σύγχρονων και σύνθετων απειλών, με κύριο σκοπό την ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας καθώς και την περαιτέρω επαύξηση του επιπέδου συνεργασίας και διαλειτουργικότητας μεταξύ των συμμετεχόντων, προστίθεται στην ανακοίνωση.
Στην άσκηση συμμετείχαν, με μαχητικά αεροσκάφη, εκτός της Γαλλίας και της Ελλάδας, η Γερμανία με αεροσκάφη Tornado και το Κατάρ με αεροσκάφη Rafale.
Δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από την άσκηση «Orion 2026»
