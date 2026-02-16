Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Πλημμύρισαν σπίτια και καλλιέργειες μετά από απελευθέρωση υδάτων στο Βαρθολομιό της Ηλείας, δείτε φωτογραφίες
«Δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα», λέει κάτοικος της περιοχής
Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν στο Βαρθολομιό της Ηλείας μετά από ελεγχόμενη απελευθέρωση υδάτων από το Φράγμα Καραμανλή, με τη διοχέτευσή τους προς τον ποταμό Πηνειό, καθώς μέσα σε λίγες η περιοχή πλημμύρισε.
Όπως αναφέρει το ilialive.gr, το νερό έφτασε γρήγορα σε αυλές και εσωτερικούς χώρους σπιτιών προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Πολλές αγροτικές καλλιέργειες και θερμοκήπια καταστράφηκαν, αγροτικοί εξοπλισμοί βυθίστηκαν στη λάσπη, ενώ αρκετοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους.
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν απαραίτητη και η επέμβαση της Πυροσβεστικής προκειμένου οι εγκλωβισμένοι κάτοικοι να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός κατοίκου της περιοχής, ο οποίος που είδε την περιουσία του να βυθίζεται στο νερό.
«Χθες το πρωί είχε νερό στα πιο χαμηλά μέρη από εκεί και μέχρι το βράδυ ήρθε κι εδώ. Ήρθαν και κάποιοι μηχανικοί από το Φράγμα, τους είπα ότι θα πρέπει να αποχετεύσουν το νερό και από τα κανάλια. Μου είπαν ότι είναι του ΤΟΕΒ. Αλλά τελικά έμαθα ότι το παροχέτευσαν κι εκεί. Το νερό ανέβαινε διαρκώς», δήλωσε.
Ο ίδιος τόνισε πως «δεν μπορώ να μπω στο σπίτι μου. Δεν έχω ούτε ρούχα ούτε τίποτα. Έχω καταστραφεί. Έχω πράγματα αξίας μέσα».
