Φθιώτιδα: 68χρονος Βούλγαρος παρενόχλησε ανήλικες στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου

Ο 68χρονος συνελήφθη αφού αναγνωρίστηκε από τα δύο κορίτσια

Στιγμές τρόμου έζησαν δύο ανήλικα κορίτσια το μεσημέρι του Σαββάτου στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου στη Φθιώτιδα, όταν τα πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας και τους έκανε άσεμνες προτάσεις.

Τα κορίτσια φοβισμένα ενημέρωσαν άμεσα τους γονείς τους κι εκείνοι με τη σειρά τους πήραν αμέσως τηλέφωνο το ΑΤ Καμένων Βούρλων.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον άνδρα πλησίον του λιμανιού και τον συνέλαβαν αφού αναγνωρίστηκε από τα δύο κορίτσια.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr πρόκειται για 68χρονο Βούλγαρο που δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοιες πράξεις.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λαμίας.

