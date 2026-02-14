Πάντοτε στην πρωτοπορία, τα Εκπαιδευτήρια Καίσαρη αναζητούν τρόπους που προάγουν την ουσιαστική μάθηση και τη βαθιά κατανόηση. Και για να το πετύχουν αξιοποιούν τα τελευταία χρόνια την ψηφιακή τεχνολογία και το λάθος ως εργαλείο μάθησης.
Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου ανέφερε ότι η συμμετοχή αντανακλά τον ενεργό ρόλο της χώρας στην περιοχή από την αρχή της κρίσης.
Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά τη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η συμμετοχή εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα από την έναρξη της κρίσης, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις.
Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η Κύπρος, ως το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στην περιοχή, συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης.
Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το Ψήφισμα 2803.
Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει λάβει και αποδεχθεί πρόσκληση για συμμετοχή, με καθεστώς Παρατηρητή, στην επικείμενη συνάντηση για τη Γάζα του Συμβουλίου για την Ειρήνη που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.
The Republic of Cyprus has received and accepted an invitation to participate, as Observer, in the upcoming Board of Peace meeting on Gaza, to be held in Washington on 19 February 2026.
