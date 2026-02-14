ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Κύπρος θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο για την Ειρήνη ως παρατηρητής
ΕΛΛΑΔΑ
Κύπρος Νίκος Χριστοδουλίδης Συμβούλιο Ειρήνης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου ανέφερε ότι η συμμετοχή αντανακλά τον ενεργό ρόλο της χώρας στην περιοχή από την αρχή της κρίσης.

Η Κύπρος αποδέχθηκε πρόσκληση να συμμετάσχει, ως παρατηρητής, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για την Ειρήνη που αφορά τη Γάζα και θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον στις 19 Φεβρουαρίου 2026.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η συμμετοχή εντάσσεται στον σταθερό και ενεργό περιφερειακό ρόλο που διαδραματίζει η χώρα από την έναρξη της κρίσης, μέσα από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και προτάσεις.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σημείωσε ότι η Κύπρος, ως το κράτος-μέλος της ΕΕ που βρίσκεται γεωγραφικά πλησιέστερα στην περιοχή, συμβάλλει έμπρακτα στις προσπάθειες σταθερότητας και ειρήνευσης.

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδίου του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο έχει εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με το Ψήφισμα 2803.

