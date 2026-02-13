Μπήκε στις γραμμές του Προαστιακού στο Ζεφύρι και έκλεψε καλώδιο χαλκού 100 μέτρων, δείτε βίντεο
Τα καλώδια που έκλεψε ο 38χρονος τροφοδοτούσαν τα συστήματα ασφαλείας - Ο δράστης είχε και συνεργό
Η δράση ενός 38χρονου και του συνεργού την ώρα που ξηλώνουν καλώδια που τροφοδοτούν συστήματα για τη διασφάλιση της ομαλής διέλευσης αμαξοστοιχιών του Προαστιακού αποτυπώνεται σε βίντεο που φέρνει στη δημοσιότητα οι ALPHA.
Με κίνδυνο να υποστεί ηλεκτροπληξία ή να παρασυρθεί από διερχόμενο συρμό του προαστιακού, ο 38χρονος φαίνεται να πηδάει από την αποβάθρα στις ράγες του σταθμού Ζεφυρίου. Απροκάλυπτα και με τη βοήθεια συνεργού αρχίζει να ξηλώνει καλώδια που τροφοδοτούν κρίσιμα συστήματα ασφαλείας για τη διέλευση των αμαξοστοιχιών.
Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι κάμερες ασφαλείας καταγράφουν τον 38χρονο να κόβει τα καλώδια και να καταστρέφει υποδομές σήμανσης, αδιαφορώντας για την ασφάλεια επιβατών κι εργαζομένων, προσπαθώντας να αρπάξει όσα περισσότερα μέτρα μπορεί για τον χαλκό.
Δύο εβδομάδες μετά την κλοπή, αστυνομικοί της ομάδας «Αριάδνη» ακινητοποιούν στον σταθμό μια παρέα υπόπτων για κλοπές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ανάμεσά τους είναι κι ο δράστης, ενώ ένας άλλος συνεργός του εμφανίζεται από τις αποβάθρες με έναν φακό στο στόμα. Οι αστυνομικοί τον αναγνωρίζουν και προχωρούν στη σύλληψή του.
Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, ο 38χρονος στις 31 Ιανουαρίου βρήκε πρόσβαση στον σταθμό και άρχισε να ξηλώνει καλώδια τροφοδοσίας μήκους 100 μέτρων, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί πρόβλημα στη φωτοσήμανση στο συρμό και να κινδυνεύσουν επιβάτες και προσωπικό.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η στάση του σταθμού στα Άνω Λιόσια απέχει μόλις 600 μέτρα από τον σταθμό του Ζεφυρίου, με μέρος της διαδρομής να είναι υπόγεια. Ο δράστης περπάτησε κατά μήκους του δικτύου λένε οι αστυνομικοί αφαιρώντας εξαρτήματα των αυτοματισμών από τις ράγες. Όπως λένε εργαζόμενοι του προαστιακού, ακόμα και τότε οι συνάδελφοί τους αντέδρασαν έγκαιρα.
Ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων του ΟΣΕ, Νίκος Τσικαλάκης τόνισε από την πλευρά του ότι το προσωπικό του προαστιακού κινήθηκε έγκαιρα κι έκανε τις προβλεπόμενες ενέργειες για να συνεχιστούν τα δρομολόγια των τραίνων με ασφάλεια. «Μέσα από αυτή τη διαδικασία βρίσκονται συνέχεια σε υπεργεργασία, λόγω της ζημιάς», επισήμανε.
Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή.
