Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
ΕΛΛΑΔΑ
Ζεφύρι Προαστιακός Σύλληψη

Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών

Ο 38χρονος αφαιρούσε κρίσιμα καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας

Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
123 ΣΧΟΛΙΑ
Στα χέρια αστυνομικών του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ έπεσε ένας 38χρονος που αφαιρούσε καλώδια φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Προαστιακού στο Ζεφύρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.

Ο 38χρονος το απόγευμα της 31 Ιανουαρίου, μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων του προαστιακού και με χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για επιβάτες και εργαζόμενους.

Μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και το πρωί της Τετάρτης, τον εντόπισαν στον σταθμό Ζεφυρίου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
123 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Τα απόλυτα δώρα για τη γιορτή του Έρωτα

Με αφορμή τη γιορτή του Έρωτα, η Dyson ντύνει τη σειρά Beauty με το επετειακό χρώμα Amber Silk και μετατρέπει την καθημερινή ρουτίνα ομορφιάς σε μια εμπειρία αισθήσεων, από μετάξι και κεχριμπάρι.  

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης