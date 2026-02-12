Το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και αποτελεί σημαντικό εργαλείο επαγγελματικής ενίσχυσης.
Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
Συνελήφθη 38χρονος που έκλεψε καλώδιο 100 μέτρων του Προαστιακού θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών και συρμών
Ο 38χρονος αφαιρούσε κρίσιμα καλώδια φωτοσήμανσης και τροφοδοσίας
Στα χέρια αστυνομικών του Σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ έπεσε ένας 38χρονος που αφαιρούσε καλώδια φωτοσήμανσης από το σιδηροδρομικό δίκτυο του Προαστιακού στο Ζεφύρι, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για την ασφαλή κυκλοφορία των συρμών.
Ο 38χρονος το απόγευμα της 31 Ιανουαρίου, μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων του προαστιακού και με χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για επιβάτες και εργαζόμενους.
Μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και το πρωί της Τετάρτης, τον εντόπισαν στον σταθμό Ζεφυρίου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ο 38χρονος το απόγευμα της 31 Ιανουαρίου, μπήκε παράνομα μεταξύ των σταθμών Ζεφυρίου και Άνω Λιοσίων του προαστιακού και με χρήση εργαλείων αφαίρεσε καλώδια μήκους 100 μέτρων, τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος ασφαλείας και ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Παράλληλα, αφαίρεσε εξαρτήματα γραμμής, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για επιβάτες και εργαζόμενους.
Μετά από αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και αναζητήσεις, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον δράστη και το πρωί της Τετάρτης, τον εντόπισαν στον σταθμό Ζεφυρίου και τον προσήγαγαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζεφυρίου.
Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα