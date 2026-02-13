Συγκεντρώνονται τα τρακτέρ στα διόδια για να ξεκινήσουν για το Σύνταγμα, πρώτα περνάνε από απολύμανση για την ευλογιά των προβάτων
Όλα τα μέτρα ασφαλείας ενόψει της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα

Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Λίνα Κεκέση
Συγκεντρώνονται όσο περνάει η ώρα τα τρακτέρ στα διόδια στις Αφίδνες ώστε να κατέβουν οι αγρότες στο Σύνταγμα.

Τα τρακτέρ, μαζί με λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες, θα κινηθούν αργότερα προς το κέντρο, μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών.

Τα πρώτα τρακτέρ έφτασαν στα διόδια λίγο πριν τις 11:30 ενώ όλα τα οχήματα πρώτα περνούν από απολύμανση και μετά προχωρούν.

Δείτε βίντεο από την απολύμανση:

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛΑΣ έχει εγκαταστήσει δύο σταθμούς απολύμανσης για την ευλογιά των προβάτων, για προληπτικούς λόγους και σε συνεννόηση με τους αγρότες, στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, από όπου θα περάσουν όλα τα τρακτέρ που θα έρθουν για το συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα αρχίσουν να φτάνουν γύρω στις 15.00.

Όπως ανέφεραν στελέχη της ΕΛΑΣ, υπάρχει συνεχής και καλή επικοινωνία και συνεργασία με τους επικεφαλής των αγροτών.


Η πορεία που θα ακολουθήσουν οι αγρότες με τα τρακτέρ

Μετά την απολύμανση τα τρακτέρ θα κινηθούν με τη συνοδεία περιπολικών, από τις πύλες της Αττικής, μέσω της λεωφόρου Κηφισού, ακολουθώντας το δρομολόγιο: Λ. Αθηνών, Ομόνοια, αντίθετα την οδό Πανεπιστημίου μέχρι την πλατεία Συντάγματος, όπου σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα διανυκτερεύσουν μπροστά στη Βουλή.
Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία και ειδικότερα η Τροχαία, εν όψει της σημερινής προγραμματισμένης πανελλαδικής συγκέντρωσης των αγροτών στις 16:00 στο Σύνταγμα.

Νωρίτερα το πρωί και ειδικότερα λίγο μετά τις 6, έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και οι αγρότες από την Κρήτη.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Για λόγους ενίσχυσης της ασφάλειας και προκειμένου οι κινητοποιήσεις να εξελιχθούν ομαλά, με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις για την πόλη, έχει προβλεφθεί ακόμη και η εγκατάσταση σταθμών απολύμανσης των τρακτέρ στις εισόδους της πρωτεύουσας.

Από την αστυνομία έχει ζητηθεί να σταθμεύσουν κατά τρόπο ώστε να μην κλείσει τελείως το Σύνταγμα, ενώ τα λεωφορεία με τους διαδηλωτές θα σταθμεύσουν στην πλατεία Καραϊσκάκη και στη λεωφόρο Συγγρού, πριν τους Στύλους του Ολυμπίου Διός και στη συνέχεια οι διαδηλωτές θα κινηθούν πεζή προς τη Βουλή.

Σημειώνεται ότι η πρώτη συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί από το ΠΑΜΕ στις 13.00 στο Σύνταγμα. Η κεντρική συγκέντρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων είναι προγραμματισμένη για τις 16.00, μπροστά στη Βουλή, όπου θα σταθμεύσουν τα τρακτέρ, ενώ θα συμμετάσχουν σε στήριξη των αγροτών η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί και άλλοι σύλλογοι.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από τη ΓΑΔΑ, μετά από διαδικτυακό κάλεσμα αναμένεται προσυγκέντρωση διαφόρων συλλογικοτήτων στις 13.00 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ οι σύλλογοι οδηγών ταξί έχουν ανακοινώσει ότι σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους αγρότες, θα σταθμεύσουν στην άκρη της λεωφόρου Αθηνών, κατά την διέλευση των τρακτέρ.

Τέλος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαφόρων συλλογικοτήτων στο Σύνταγμα και το απόγευμα, στις 18.00 και 19.00.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΑΔΑ, λόγω των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και αγροτικών κινητοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, θα ισχύσουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, οι οποίες θα εφαρμοστούν σταδιακά και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στο οδικό δίκτυο του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Λίνα Κεκέση
